Син Коломойського гратиме у чемпіонаті України

Син українського олігарха Ігоря Коломойського підписав контракт з баскетбольною командою «Дніпро» і гратиме у чемпіонаті України.

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю РБК.

Син Коломойського навчався у Клівлендської університеті на спеціальності спортивний менеджмент, але, за словами олігарха, йому було важко реалізувати себе в Штатах.

Сам Коломойський до США їздити не дуже любить, але побував на матчі в Клівленді, в якому брав участь його син, у 2015 році. На запитання про те, чи не відрадили йому адвокати поїздки до Штатів, Коломойський повідомив, що після вони з сином побували також в Майамі, Нью-Йорку і Канаді. Це була його остання поїздка у США.

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"Він (Грегорі Коломойський - ред). поїхав у минулому році в червні чи в липні, провчився, позаймався баскетболом до лютого у Клівленді потім йому набридло, приїхав до Ізраїлю, догравав сезон, став професійним баскетболістом, підписав договір з «Маккабі», пограв трохи, отримав срібну медаль, а тепер підписав контракт з «Дніпром» і гратиме у чемпіонаті України ", - повідомив олігарх.

(Син Коломойського - четвертий зліва twitter.com/coachdfelton)

Як повідомляли ЗМІ, син українського олігарха грав у баскетбольній команді першого дивізіону студентської ліги NCAA в США. Зріст хлопця - 193 см і вага - 95 кг. Грегорі грає під третім номером на позиції розігруючого захисника.