Супрун розповіла, що таке здорова вага

Щоб оцінити чи треба худнути, чи, навпаки, набирати вагу, потрібно враховувати кілька параметрів: індекс маси тіла та співвідношення об'єму талії до об'єму стегон.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Щоб оцінити, чи все гаразд із вагою, слід спиратися на індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон. Сама по собі вага не є достатнім орієнтиром. Здоровий індекс маси тіла — співвідношення ваги до квадрату зросту — коливається від 18.5 до 24.9. Досить багато людей мають насправді здорову вагу, але вважають себе “жирними” (жінки) чи “дрищами” (чоловіки) і прагнуть свою вагу змінити, хоча особливої потреби немає... Головна задача, що перед нами стоїть, це тримати вагу і талію в межах нормальних значень завдяки способам, що не підривають наше фізичне і психічне здоров’я та бюджет", - написала Супрун.

Так, надмірна вага визначається індексом маси тіла 25-29.5. Ожиріння має три ступені, і починається із ІМТ 30 та більше. ІМТ, менший за 18.5, є замалий.

Наприклад: Вага = 68 кг, висота = 165 см (1.65 м) Розрахунок: 68 ÷ (1.65)2 = 24.98

Вона зазначила, що так зване вісцеральне ожиріння несе ризики серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та еректильної дисфункції. Про загрозу вісцерального ожиріння можна дізнатися по співвідношенню талії до стегон – талія має бути менша за стегна. В чоловіків це співвідношення має бути 0.9 чи менше, а в жінок – 0.85 чи менше.

Водночас, за словами Супрун, брак жиру шкідливий і навіть небезпечний для життя.

"Жирова тканина виділяє чи змінює низку гормонів. У жінок із надто низьким вмістом жиру в тілі може початися дисменорея — порушення менструального циклу чи його припинення. Розподіл жиру в тілі значною мірою залежить від спадковості — щільності рецепторів гормонів на різних частинах тіла. Саме це зумовлює, приміром, великий бюст і відсутність тонкої талії в деяких жінок, або худорляві плечі, але досить великі сідниці і ноги в інших. В цьому разі важко “робити талію” або “худнути в ногах” — найкраще, прийняти своє тіло і дбати про здоров’я. В цьому і полягає боді-позитив", - написала очільниця МОЗ.

Надмірна ж вага збільшує ризик раку підшлункової залози, збільшення індексу маси тіла та окружності талії підвищує ризик раку прямої кишки, ожиріння може призвести до депресії, а депресивний чи тривожний розлади призводять до переїдання та ожиріння.