Говоримо з Наталею Сумською про незрівнянну Флоренс Фостер Дженкінс

Гостя розповіла, що у виставі “Незрівнянна” музикантів “навчили” грати так само фальшиво, як співала головна героїня.

Ви вважаєте, що тільки в наш час людина може прославитися як співак, будучи зовсім позбавленою здібностей до співу? Нічого подібного! Знайомтеся: Флоренс Фостер Дженкінс. У неї не було ні музичного слуху, ні почуття ритму, ні співочого таланту. І саме тому вона і стала відомою на весь світ. Про свого персонажа розповіла незрівняна Наталя Сумська.

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