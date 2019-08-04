4 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні солодкої Магдалини; кому варення на зиму варити, а кому на вечірки ходити

Сьогодні мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини, яка є однією з найвідоміших жінок в історії християнської релігії. Вона фігурує в декількох епізодах Нового Заповіту. Марія Магдалина була красунею, але жила грішно. Після того, як Господь зцілив її від семи бісів, жінка стала Його відданою послідовницею. Вона слідувала за Ним до Голгофи, була присутня під час Його мученицької смерті і погребіння, а також стала свідком Христового воскресіння. Марія Магдалина першою й сповістила апостолів про це диво. Вшанування Марії Магдалини в католицизмі і в православ’ї різниться. Католики наголошують на тому, що Марія Магдалина була повією, яка після зустрічі з Ісусом кардинально змінила свій спосіб життя, тоді як православні сприймають її виключно в ролі мироносиці. Як би там не було, але Марія Магдалина стала надзвичайно популярною постаттю, особливо в західному мистецтві. Її малювали сотні художників (Джотто, Тіціан, Россетті), про неї писали вірші та романи (Рільке, Казандзакіс, Сарамаго), знімали кіно.

В народі Марію Магдалину вважали заступницею від холери. Існували й прикмети: великі роси цього дня вказували, що погода буде дощовою, а тому й льон – сірий. На Марії Магдалини жінки збирали всілякі ягоди та варили варення, тому цей день називали ще Марією-Ягідницею, або Солодушкою.

Іменинники сьогодні Марія, Михайло, Олексій.

3-4 місячні дні, Місяць о 16:31 перейде зі знаку Діви в знак Терезів. До обіду добре займатися чимось корисним вдома, проводячи час в тісному родинному колі, а от на вечір ліпше всього планувати якісь світські заходи і відпочинок у соціумі. Відвідини кінотеатру, театру, вечірки, концерту. Все, що вирве вас з лещат буденності, дасть відчуття соціального успіху, престижу — сприятиме гарному настрою і стане гарантією вдалого й продуктивного наступного тижня. Спілкування з впливовими людьми в невимушеній обстановці згодом може принести чималий зиск.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 – +8,5, а найтеплішим у 2010 – +37,7.