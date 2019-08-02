"Гаррі Поттер і філософський камінь" першого видання продали майже за $35 тисяч

Книгу "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали на аукціоні Hansons Auctioneers за 28,5 тисяч фунтів стерлінгів (34,6 тисячі доларів США).

Про це повідомляє аукціонний дім Hansons Auctioneers.

"Перший том історії про Гаррі Поттера, куплений на розкладці в Стаффордширі лише за 1 фунт, - створив свою магію, забезпечивши здійснення мрій власника" - йдеться у повідомленні.

Як зазначає аукціонний дім, перше видання "Гаррі Поттера та Філософського каменя" 1997 року продали 31 липня, в день народження Гаррі Поттера та авторки Дж.К. Роулінг. Загальна ціна, заплачена за книгу, з ПДВ, становила 34 200 фунтів стерлінгів. За лот боролися три учасники телефонних торгів.

Власник, 54-річний офісний працівник, який не бажав назвати своє ім'я, сказав: "Я не можу повірити. Я сподівався на це, але я ніколи не вірив, що моя книга наскільки дорога".

Повідомляється, що ця книга колись належала Стаффордширській бібліотеці, на ній була позначка "знято з запасу". Власник натрапив на неї близько 20 років тому і купив для читання у відпустку. Потім вона роками лежала у шафі.

Те, що це саме перше видання, можна визначити за типографськими помилками.

Зазначається, що власник не сподівався отримати так багато - він очікував зібрати суму, необхідну для нової ванної кімнати.

Як повідомляється, книгу вперше опублікував Bloomsbury 30 червня 1997 року після відхилення кількома видавцями. Ці перші видання виділяються двома друкарськими помилками: неправильно написано слово "філософ" і в списку необхідних учням предметів двічі згадується «чарівна паличка».

Фото: hansonsauctioneers.co.uk