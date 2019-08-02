"Гаррі Поттер і філософський камінь" першого видання продали майже за $35 тисяч
Про це повідомляє аукціонний дім Hansons Auctioneers.
"Перший том історії про Гаррі Поттера, куплений на розкладці в Стаффордширі лише за 1 фунт, - створив свою магію, забезпечивши здійснення мрій власника" - йдеться у повідомленні.
Як зазначає аукціонний дім, перше видання "Гаррі Поттера та Філософського каменя" 1997 року продали 31 липня, в день народження Гаррі Поттера та авторки Дж.К. Роулінг. Загальна ціна, заплачена за книгу, з ПДВ, становила 34 200 фунтів стерлінгів. За лот боролися три учасники телефонних торгів.
Повідомляється, що ця книга колись належала Стаффордширській бібліотеці, на ній була позначка "знято з запасу". Власник натрапив на неї близько 20 років тому і купив для читання у відпустку. Потім вона роками лежала у шафі.
Те, що це саме перше видання, можна визначити за типографськими помилками.
Зазначається, що власник не сподівався отримати так багато - він очікував зібрати суму, необхідну для нової ванної кімнати.
Як повідомляється, книгу вперше опублікував Bloomsbury 30 червня 1997 року після відхилення кількома видавцями. Ці перші видання виділяються двома друкарськими помилками: неправильно написано слово "філософ" і в списку необхідних учням предметів двічі згадується «чарівна паличка».
Фото: hansonsauctioneers.co.uk