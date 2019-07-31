В Україні знімуть фільм "Червона рута. Нова історія" за піснями Івасюка

Компанія FILM.UA Group розпочинає роботу над новим проєктом — романтичною комедією "Червона рута. Нова історія".

Про це повідомляє FILM.UA.

"Творці тримають сюжет фільму у секрет, але натякають, що саме музика - а точніше, незабутні пісні Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори», «Водограй», «Червона рута» та безліч інших - стануть лейтмотивом стрічки, а на їхньому тлі розгорнеться романтична історія кохання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автори фільму обіцяють переосмислити спадщину Івасюка і показати, наскільки сучасними та актуальними можуть стати його пісні.

Повідомляється, що автор ідеї і продюсер – Наталка Якимович («Тіна Кароль. Сила любові та голосу», «Операція «Крим», «Зима, що нас змінила»). «Червона рута. Нова історія» стане її дебютом у повному метрі.

Додамо, що над сценарієм працює український драматург Павло Ар’є («На початку і наприкінці часів»).