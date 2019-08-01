1 серпня: народний календар і астровісник

Зустрічаймо жнивень і новий Місяць; чи буде Мокрина мокрою і чистимо все, що лише можемо

“...було як було / маєш що маєш — літо минає / літо гвалтовно стає минулим / бо без любові не вигрібає...” Так, літо минає. Не вигрібає. За місяць осінь. Але не будемо про сумне, натомість зустрічаймо останній — о, так! — останній місяць літа. В Україні він дістав назву пов’язану зі жнивами. Як відомо, серп – знаряддя, яким у давнину жали зернові. Але наших теренах для серпня існували й інші назви: «копень» (від кіп жита на полях); «густир» (від густого врожаю на полях та в садках), «хлібочол», «жнивець» (пора дозрівання зерна). А ще величали «спасівцем», бо припадає на цей місяць аж три Спаси (Медовий – 14 серпня, Яблучний – 19 серпня та Горіховий – 29 серпня), а також Спасівка – двотижневий піст перед Першою Пречистою.

А ще православні згадують сьогодні преподобну Макрину Каппадокійську, сестру святителя Василя Великого. В народі цей день називали Мокрини і по ньому передбачали погоду на осінь: якщо йде дощ - восени буде мокро й холодно, якщо сонячно - тепло й сухо. Святій Макрині моляться за здоров’я своє і близьких. Також жінки просять святу про благополуччя і щасливе сімейне життя.

Іменини святкують Роман, Стефан, Григорій.

30-1-ий місячні дні. О 6:13 Місяць оновиться, приблизно тоді ж Меркурій виходить із ретрограду. Це два головних стресових чинники дня. Можна і треба концентруватися на бажаннях і цілях. Актуальним є планування. Але варто триматися практичності та реалізму. Час відпочинку, неспішності в усьому. Добре відвідати храм, побувати на природі й не гнітитися ані важкими думками, ані важкою працею. В цей період добре займатися чищенням організму, приймати теплі ванни, займатися ароматерапією. Всіляко підтримуйте імунітет, адже за молодика активізуються віруси. Не забувайте, що жінки гостріше реагують на місяць уповні, а чоловіки – саме на новий місяць.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: +10; а найтеплішим у 1936 - +35,9.