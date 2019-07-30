В Ефіопії за день висадили 350 мільйонів дерев

Громадяни Ефіопії посадили в країні 353 мільйони дерев за один день.

Про це повідомляє Independent з посиланням на міністра з інновацій і технологій Гетахуна Мекурія.

“Громадяни Ефіопії посадили понад 350 мільйонів дерев за один день. На думку чиновників, йдеться про світовий рекорд”, - зазначається у повідомленні. За словами Мекурія, загалом у понеділок було посаджено 353 мільйони дерев.

Спочатку планувалося посадити 200 мільйонів дерев за один день.

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Зазначається, що в країні з травня до жовтня цього року планується посадити загалом 4 мільярди дерев.

Як повідомляють експерти, таким чином уряд намагається протистояти швидкій вирубці лісів та зміні клімату в країні.

Фото: coffeefan.info