31 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ігнатія Лойоли; прощаємося з ретроградним Меркурієм і живемо по-лев’ячому

Католики в останній день липня вшановують святого Ігнатія Лойолу, засновника ордену єзуїтів. Сталося це в 1534 році в Парижі, в невеличкій капличці на Монмартрі — майбутній оазі паризької богеми. Тоді семеро ще не старих чоловіків на чолі з іспанцем, колишнім офіцером Ігнатієм Лойолою дали обітниці бідності та целібату й створили Товариство Ісуса. На сьогодні орден єзуїтів один із найвідоміших і найпотужніших чернечих орденів Католицької Церкви. З-поміж інших він завжди вирізнявся надзвичайно строгою дисципліною, жорсткою ієрархією, а також інтелектуалізмом, що надавало йому в очах пересічних мешканців Європи та світу певного містичного флеру. Єзуїти чимало зробили для поширення просвітництва та наук. В Києві єзуїти з’явилися в 1620 році — прийшли з Польщі, де вони, по суті, процвітали, але в місті на Дніпрі не змогли затриматися надовго — були витіснені православ’ям, а ось у Львові — так. Там вони збудували храм Петра і Павла — першу культову споруду барокового стилю, а також колегію. Між іншим, у ній навчався Богдан Хмельницький. Єзуїти фігурують у багатьох літературних творах. Можна згадати “Гайдамаки” Шевченка, роман Томаса Манна “Зачаровна гора”, чимало сторінок якого присвячено нігілістичним розмислам єзуїта Нафти, а також “Острів напередодні” Умберто Еко.

З іменинами вітайте Івана.

29-ий місячний день. О 16:19 за київським часом Місяць із сектора Рака переходить до Лева. До обіду буде по-рачому, а під вечір — по-лев’ячому. Тобто, посилиться бажання чогось більш яскравого, превалюватиме “лев’ячий” настрій і апетит. До того ж, завтра Меркурій виходе з ретроградного руху. Якщо в когось виникло враження, що за липень він ні на йоту не просунувся вперед — це неправда. Липневі, навіть мінімальні здобутки, все ж дадуть нам нагоду рухатися вперед. Відпаде все несуттєве, зайве, непотрібне. Подібні періоди бувають тричі на рік. І варто їх цінувати. Не все ж гнатися, задерши голову й висолопивши язика. Іноді дуже корисно зупинитися, зорієнтуватися, а вже потім кудись рушати. Бажано, в правильному напрямку.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найпрохолоднішим цей день у Києві був у 1922 році: +9,9; а найтеплішим у 2005 - +34,7.