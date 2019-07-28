У Росії помер журналіст Володимир Кара-Мурза-старший

Тележурналіст та історик Володимир Кара-Мурза помер вранці 28 липня, йому було 59 років.

Про це в Тwitter повідомив його син Володимир Кара-Мурза-молодший.

"Сьогодні, 28 липня, пішов із життя Володимир Олексійович Кара-Мурза (1959-2019). Історик, тележурналіст, один із засновників «старого НТВ». Мій тато. Пішов о 8-й ранку, в день своїх іменин. Про місце і час прощання сім'я повідомить додатково", - написав він.

На початку 1990-х Кара-Мурза працював в "Останкіно". 1993 року перейшов у першу в Росії приватну телекомпанію НТВ. Згодом працював на каналах ТНТ і ТВ-6. Він багато років вів авторську програму "Грани времени" на Радіо Свобода.

Останнім часом Кара-Мурза хворів, переніс декілька інсультів.