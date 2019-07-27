На Київщині проходить щорічний фестиваль джиперів Off Road Free Fest 2019

На Київщині проходить щорічний фестиваль джиперів Off Road Free Fest 2019

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Укрінформ
На березі Київського моря зібралися любителі позашляхового драйву, члени автомобільних офроудних клубів, як з України, так і з закордону.

Нинішній фестиваль - уже 14-й за ліком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Стиль життя 4Х4 і жага цілковитої свободи над бездоріжжям - те, що об'єднує тисячі любителів цього незвичайного дозвілля.

Для гостей фестивалю Off Road Free Fest 2019, який проходить 25-28 липня (Київська область, Вишгородський район, берег Київського моря, село Толокунь) підготовлено справжнє свято. У концертній програмі фестивалю виступлять українські артисти. Ведучий фестивалю DJ Kovalsky.

Фестиваль Off Road Free Fest 2019 / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Окрім «екстремально-автомобільної» тематики, гостям фестивалю пропонується чимало інших цікавих розваг - спортивні змагання чергуються з конкурсами та вечірками non-stop.

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Для дітей традиційно організовано веселі й цікаві командні змагання Junior-Quest - подолання різноманітних перешкод, орієнтування, стрільба, самостійне приготування їжі на вогнищі тощо.

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