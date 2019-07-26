Останні вихідні липня: велопарад дівчат та фестиваль морозива

Розказуємо про цікавинки цих вихідних: велопарад дівчат, концерт Dakh Daughters та фестиваль морозива.

Українська Хресна Хода 2019

Що цікавого: Святкування 1031-річчя Хрещення України-Руси у незалежній об’єднаній помісній Православній Церкві України. Після святкової Божественної літургії, яка відбудеться вранці 28 липня 2019 року на території Святої Софії Київської, запрошуємо Вас спільно звершити урочисту Українську Хресну Ходу на чолі з Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.

Коли: 28 липня 08:30

Де: Софійський собор

Скільки: Вхід вільний

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Велопарад дівчат #KyivCycleChic 2019

Що цікавого: Стильний Велопарад дівчат уже зовсім скоро! Усе, як завжди: будь собою, налаштовуйся на круті враження, зустріч з подругами і крути педалі центром столиці. Ми вкотре проїдемось разом безпечно, зручно та елегантно.

Коли: 27 липня 16:00

Де: Площа біля Оперного театру (вул. Володимирська, 50)

Скільки: Реєстрація

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Ro Rusakov. Вечірка на балконі

Що цікавого: Часу на повільні танці не буде — вечірка піде одразу жваво під афро-кубинські ритми з-під пульту Jezus Man. О 19:00 за пульт стане засновник ЮБК і Hedonism Festival, мандрівник, журналіст та ентертейнмент промоутер — Ro Rusakov.

Коли: 27 липня 18:00-22:00

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

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«Кавові історії Грушевських»

Що цікавого: Затишна садиба на Паньківській, 9 чекає гостей, охочих поласувати історіями, запареними з незвичайних зерняток — листів, спогадів, щоденників, ліричних поезій Михайла Грушевського. Ці історії про людину, для якої кава не була традиційним вранішнім напоєм чи похапки випитою філіжанкою запашного експресо. Ці історії про інтелектуала й мандрівника, закоханого у старожитності, про високоповажаного професора, котрому не вистачало 24 години на добу, але який знаходив час на спілкування з колегами, друзями, учнями.

Коли: 27 липня 18.00

Де: Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (вул. Паньківська, 9)

Скільки: 100 грн. Реєстрація

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Виставка українських брендів одягу та аксесуарів Fashion Expo UA

Що цікавого: На виставці буде представлено нові бренди із найрізноманітніших сфер життя для жінок і чоловіків. Так само виставку прикрасять роботи українських скульпторів і художників.

Коли: 27 липня 12:00-22:00

Де: АртПричал (вул. Набережно-Хрещатицька, річка Дніпро, пристань №2)

Скільки: Реєстрація

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Презентація роману «Clavus Domini» Сергія Батурина

Що цікавого: Сергій Батурин — український письменник, неодноразовий лауреат «Коронації слова», лауреат премії ім. В. Короленка, конкурсу «Найкраща книга України» та багатьох інших. Широку популярність йому приніс роман «Вакансія для диктатора».

«CLAVUS DOMINI» розповідає про часи, в які було розіп’ято Ісуса Христа. В основі сюжету роману - історія розбійника Варавви, який повинен був бути розп'ятий разом з Ісусом на Голгофі, але відпущений на свободу з волі єрусалимської натовпу. Але чи справді він був злочинцем, чи його арешт – випадковість?

Коли: 26 липня 18:00

Де: Книгарня «Книголенд» (Контрактова площа, 2/1)

Скільки: Вхід вільний

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Концерт Dakh Daughters на «Hedonism Sunset Live»

Що цікавого: Hedonism Sunset Live знову запрошує зустріти захід сонця на березі Дніпра під чарівних Dakh Daughters. Сім актрис узяли в руки музичні інструменти для того, щоб створити життєствердну виставу про любов, свободу і красу.

Коли: 26 липня 20:00

Де: ЮБК (Труханів острів)

Скільки: 400 грн

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Документальна виставка «Щоденник ОМКФ»

Що цікавого: Документальна виставка «Щоденник ОМКФ» з нагоди 10-річчя Odesa International Film Festival. Виставка про еволюцію ОМКФ з моменту його створення в 2010 році і до сьогоднішнього дня.

Коли: 13 липня - 13 серпня

Де: Port creative hub (вул. Набережно-Хрещатицька, 10а)

Скільки: Не вказано

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Виставка Йоханан Петровський-Штерн «Я ні про що не шкодую»

Що цікавого: Йоханан Петровський-Штерн використати мову політичного плакату, щоб розповісти про кохання.

Коли: 2 - 31 липня

Де: Французький інститут в Україні (вул. Олеся Гончара, 84)

Скільки: Вхід вільний

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Музичне шоу «Red-Jazz»

Що цікавого: Впродовж усього концерту музиканти грають програму з зав’язаними очима і занурюють глядача в нові глибини джазової музики. Яскраве шоу в повній темряві.

Коли: 26 липня 19:00

Де: Експоцентр України, павільйон №10 (просп. Академіка Глушкова, 1)

Скільки: 250 грн

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Всі. Свої: Гриль маркет

Що цікавого: Хочете підкопченої рибки? Чи підсмажену зефірку? Стейків в рум’яну смужку чи шашличок з кабачків та баклажанів? У маркеті візьмуть участь ваші давні знайомі — улюблені виробники м’яса, риби, овочів та солодощів. І, що б ви не купили, ви зможете приготувати це одразу — на великому грилі на нашій терасі. Тоді вам до нас!

Коли: 27 – 28 липня

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

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Всеукраїнський архітектурний фестиваль Prostoneba

Що цікавого: Наймасштабніша подія року у сфері архітектури та дизайну! Три дні Фестивалю - це майстер-класи, конкурси, інтерактиви, виставки, батли та інше. Кращі архітектори та дизайнери презентують свої роботи, реалізовані не тільки в Україні, а й за її межами.

Коли: 26 - 28 липня

Де: Експоцентр України (просп. Академіка Глушкова, 1)

Скільки: Не вказано

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Практика йоги на свіжому повітрі

Що цікавого: Подаруйте собі трохи релаксу посеред мегаполіса, на свіжому повітрі. Ці сеанси йоги на свіжому повітрі - чудова нагода поєднати турботу про себе з турботою про інших, адже всі кошти, зібрані завдяки заходу, будуть передані до Притулку Ірини Добролюбовоі.

Коли: 28 липня 19:00

Де: Парк Пушкіна (проспект Перемоги)

Скільки: благодійний внесок за вашим бажанням (мінімально 100 грн). Необхідна реєстрація

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Фестиваль морозива у Мануфактурі

Що цікавого: Чи є щось смачніше порції морозива? Так, БАГАТО морозива! На вас чекають аніматори, конкурси, творчі майстер-класи та блиск - тату. 13:00 - майстер-клас з приготування корисного морозива. 14:00 – шоу мильних бульбашок. 15:00 – шар-сюрприз. 16:00 – кріо-шоу від Лабораторії божевільних вчених.

Коли: 27 - 28 липня

Де: Мануфактура Outlet Village

Скільки: Вхід вільний

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