Календар на всю голову. 28 липня

Цього дня в 1900 році Луї Лессінг приготував перший в Америці гамбургер, а в 1914 році почалася Перша світова війна

28 липня 1458 року в Неаполі, Італія, народився Якопо Саннадзаро - італійський гуманіст і поет.

28 липня 1588 року поблизу британського узбережжя з'явилися кораблі Непереможної Армади - іспанського флоту, який складався зі 130 кораблів, 8 тисяч моряків і 19 тисяч солдатів. Із Лісабона вони прибули завойовувати Англію.

28 липня 1655 року в Саннуа, Франція, помер Сірано де Бержерак - французький письменник, драматург і дуелянт. Автор п'єси "Le Pédant joué", романної дилогії під загальною назвою "Histoire comique des États et Empires de la Lune" і "Histoire comique des États et Empires du Soleil", де від першої особи автор описав уявні подорожі на Місяць і Сонце і життєвий уклад аборигенів.

28 липня 1741 року в Відні (Габсбурзька монархія) помер Антоніо Вівальді - італійський композитор, скрипаль-віртуоз, педагог, диригент, католицький священник. Найбільший представник італійського скрипкового мистецтва XVIII ст., який за життя здобув славу у всій Європі. Майстер ансамблево-оркестрового концерту - кончерто гроссо, автор 40 опер. Композитор переважно відомий завдяки інструментальним концертам, особливо для скрипки, найбільш знаним вважається цикл з чотирьох скрипкових концертів "Пори року".

28 липня 1750 року в місті Лейпциг, Німеччина, помер Йоганн Себастьян Бах - німецький композитор, представник епохи бароко, органіст-віртуоз, музичний педагог. Він написав понад тисячу творів. Крім опери, в його творчості представлені всі значущі жанри того часу. Він - знаменитий майстер поліфонії, продовжувач старовинних традицій.

Ввечері 28 липня 1794 року в Парижі на площі Революції останнім з числа заколотників страчено Максиміліана Робесп'єра - діяча Великої французької революції. Під оплески присутніх відсічену голову Робесп'єра показали народу. Тіло поховали в братській могилі кладовища Ерансі (Сimetière des Errancis) і засипали вапном, щоб від лідера нібито не залишилося ніяких слідів. Крім Робесп'єра, в той день стратили ще 21-го діяча Великої Французької революції. Термідоріанський переворот 27-28 липня означав кінець якобінської диктатури. Французький адвокат, революціонер, один з найбільш відомих і впливових політичних діячів Великої Французької революції став лідером якобінців і водночас – жертвою Великої Французької революції.

28 липня 1804 року в місті Ландсгут (Баварія, Німеччина) народився Людвіг Фейєрбах - німецький філософ-гуманіст, енергійний і послідовний критик ідеалізму і релігії, який вважав, що філософія повинна стати вченням про людину.

28 липня 1811 року в Мілані, Італія, народилася Джулія Грізі - італійська оперна співачка (сопрано), яку називають найвидатнішою співачкою і ставлять в один ряд з такими майстрами, як Марія Малібран і Поліна Віардо.

28 липня 1811 року в Відні, Австрія, помер Генріх Йосип Коллін - австрійський драматург і поет.

28 липня 1812 року в Варшаві, Польща, народився Юзеф Ігнацій Крашевський - польський письменник, публіцист, історик.

28 липня 1818 року в Парижі, Франція, помер Гаспар Монж - французький математик, геометр, державний діяч, морський міністр Франції.

28 липня 1844 року в Лондоні, Велика Британія, народився Джерард Гопкінс - англійський поет.

28 липня 1858 року Вільям Гершель, який служив в Індії в 1853-1878 рр., запропонував використовувати для ідентифікації особи людини відбитки пальців. Цей містер практикував дактилоскопію, коли місцевим жителям виплачувалися урядові допомоги. Щоб виключити махінації з подвійними виплатами, Вільям Гершель велів ставити відбитки пальців на квитанціях і в реєстраційній книзі одержувачів. Він також запропонував застосовувати дактилоскопію в одній з в'язниць округу - так і почалося застосування відбитків пальців в криміналістиці.

28 липня 1858 року, здійснивши підйом на аеростаті, французький фотограф і карикатурист Надар (справжнє ім'я – Гаспар Фелікс Турнашон) виконав першу в світі аерофотозйомку. Раніше, у 1855 році він запатентував використання аерофотографії для виготовлення карт і розвідки.

28 липня 1866 року в Кенсінгтоні, Лондон, народилася Беатрікс Поттер - англійська дитяча письменниця і художниця. Авторка популярних книжок: «Казки про Кролика Пітера», «Казка про Білку Наткін» та інших.

28 липня 1887 року в Бленвіль-Кревон, Франція, народився Марсель Дюшан - французький і американський художник, шахіст, теоретик мистецтва, який стояв біля витоків дадаїзму та сюрреалізму. Творча спадщина відносно невелика, але завдяки оригінальності ідей автор вважається однією з найвпливовіших фігур в мистецтві XX ст. Його творчість мала вплив на формування поп-арту, мінімалізму, концептуального мистецтва тощо.

28 липня 1896 року в Вашингтоні, США, народилася Барбара Ла Марр - американська актриса і сценаристка.

28 липня 1899 року в селі Білки (нині - Закарпатська область) народився Іван Фірцак (Кротон-Фірцак) - знаменитий боксер, боєць вільного стилю, силач, артист цирку. У 1928 році він був визнаний найсильнішою людиною планети. Деякі силові трюки Івана Фірцака-Кротона досі ніхто не може повторити.

28 липня 1900 року в своїй закусочній "Louis 'Lunch" в Нью-Хевен, Коннектикут, американський гастроном Луї Лессінг приготував і продав перший гамбургер. Сучасні американські історики вважають: гамбургери винайшли на території Київської Русі. Кілька тисяч років тому кочівники-скіфи смажили шматки яловичини і їли м'ясо, поклавши між двома шматками хліба. Однак на територію США гамбургери привезли емігранти з Німеччини. На початку ХІХ ст. вони стали годувати жителів США біфштексами по-гамбурзьки, звідси й пішла назва - гамбургер. Втім, першість Луї Лессінга заперечується багатьма, зокрема й компанією "McDonald's", яка вважає: гамбургер придумав Флетчер Девіс з Техасу в кінці 1880-х. У 2000 році за результатами своїх досліджень край суперечкам поклала Бібліотека Конгресу США: саме містера Лессінга було названо гастрономом, який зробив в США перший гамбургер.

28 липня 1900 року в місті Їчин, Чехія, народився Йозеф Кнап - чеський прозаїк, поет, публіцист, історик, літературознавець і театральний критик.

28 липня 1902 року в Відні, Австрія, народився Карл Поппер - австрійський і британський філософ і соціолог, творець теорії відкритого суспільства, основоположник філософської концепції критичного раціоналізму, один з найвпливовіших філософів науки XX ст.

28 липня 1902 року в Ок-Парку (Іллінойс, США) народився Кеннет Ферінг - американський поет, прозаїк, який прославився своїми крутими детективами, написаними вишуканою поетичною мовою.

28 липня 1909 року в Оффенбурзі, Німеччина, народилася Енне Бурда - засновниця і видавчиня фешн-журналу "Burda Moden".

28 липня 1911 року в Києві народився Володимир (Джорджо) Щербаненко - італійський письменник українського походження, визнаний "італійським Сіменоном", один з родоначальників італійського кримінального роману. Автор книг: "Приватна Венера", "Міланці вбивають по суботах" тощо.

28 липня 1914 року після вбивства ерцгерцога Фердинанда Австро-Угорщина оголосила війну Сербії - так почалася I Світова війна.

28 липня 1916 року в Англії був офіційно заборонений імпорт опіуму та кокаїну.

28 липня 1922 року в Брюсселі, Бельгія, народився Жак Пікар - швейцарський океанолог, один з трьох людей, хто побував на дні Маріанської западини.

28 липня 1925 року в Нью-Йорку, США, народився Барух Бламберг - американський лікар і вчений. Лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини.

28 липня 1927 року в місті Мельфі, Італія, народився Паскуале Феста Кампаніле - італійський режисер, сценарист і письменник.

28 липня 1929 року в Саутгемптоні (Нью-Йорк, США) народилася Жаклін Кеннеді-Онассіс (в дівоцтві Бувьє) - перша леді США з 1961 по 1963 рік, дружина Джона Кеннеді. Саме Джекі істотно змінила роль перших леді в житті Сполучених Штатів.

28 червня 1930 року в селищі Рамелтон, Ірландія, народився Вільям Кемпбелл - американський біохімік ірландського походження, доктор наук Університету Вісконсин-Медісон, професор Університету Дрю. У 2015 році він розділив Нобелівську премію з фізіології або медицини разом з Сатоші Омура і Ту Юю. Їм вдалося відкрити новий клас ліків на основі авермектинів, що дозволило ефективніше лікувати інвазії, що викликаються паразитичними черв'яками (зокрема, онхоцеркоз і елефантіаз).

28 липня 1937 року в Нейї-сюр-Сен, Франція, народився Франсіс Вебер - французький режисер і сценарист.

28 липня 1937 року в Миколаєві був заарештований за звинуваченням у контрреволюційній діяльності Микола Леонтович - український меценат, міський голова Миколаєва. Він відкрив у власному будинку акваріум, який став основою міського зоопарку. У травні 1917 року за рішенням Миколаївської ради робітничих депутатів його заарештували, помістивши до серпня 1919 року під арешт. Після звільнення був призначений директором Держакваріума. У 1930 році чиновника перевели... в наукові співробітники, в 1935 році - звільнили. Після звільнення працював касиром на ТЕЦ.

28 липня 1940 року в Кіровограді (нині - Кропивницький), Кіровоградська область, народився Володимир Симоненко - український джазовий піаніст, музикознавець, музично-громадський діяч. Заслужений працівник культури України.

28 липня 1941 року в місті Нумеа (Нова Каледонія) народився Колін Гіггінс - американський сценарист австралійського походження, драматург і режисер.

28 липня 1943 року в Гетч-Енді (Мідлсекс, Лондон) народився Річард Райт - британський співак, піаніст, продюсер, композитор, учасник групи "Pink Floyd".

28 липня 1945 року близько 10 години ранку, втративши орієнтування в тумані, 12-тонний бомбардувальник ВПС США В-25 врізався в 79-й поверх нью-йоркського хмарочосу Емпайр-Стейт-Білдінг. З пошкоджених баків витекло паливо, і на двох поверхах будівлі спалахнула пожежа, загинуло 14 осіб. Один з двигунів випав через південний фасад хмарочоса і звалився на розташований внизу пентхаус.

28 липня 1954 року в місті Сабанета, Венесуела, народився Уго Чавес - венесуельський державний і політичний діяч, президент Венесуели, голова партії "Рух за П'яту республіку", потім – Об'єднаної соціалістичної партії Венесуели, в яку разом з кількома політичними партіями влився Рух.

28 липня 1959 року пошта Великої Британії ввела поштові індекси і встановила у відділеннях сортувальні машини.

28 липня 1960 року в Сальто, Уругвай, помер Енріке Аморім - уругвайський письменник і есеїст, автор сценаріїв.

28 липня 1965 року в Японії помер Едогава Рампо - японський письменник і критик, якого вважають засновником сучасного японського детективного жанру. У 1926 році прозаїк надрукував перший роман, а вже в 1931 році випустив зібрання творів. У 1947 році він став одним із засновників "Клубу японських детективних письменників", а в 1954 році заснував літературну премію за кращий твір у детективному жанрі.

28 липня 1972 року в Фармінгтон Гілз (Мічиган, США) народилася Елізабет Берклі - американська модель і актриса телебачення. Відома за фільмами: "Прокляття нефритового скорпіона", "Щонеділі", "Клуб перших дружин".

28 липня 1991 року в Києві помер Петро Масоха - український театральний діяч і кіноактор. Він зіграв у картинах: "Щорс", "Тринадцять", "Іван", "Земля", "Арсенал".

28 липня 1992 року в Афганістані жінкам заборонили з'являтися на телебаченні.

28 липня 1998 року в Варшаві, Польща, помер Збіґнєв Герберт - польський поет, драматург, есеїст. Він став лауреатом багатьох міжнародних і польських премій, зокрема: Ніколауса Ленау, Йоганна Гердера, Франческо Петрарки, Незалежної профспілки "Солідарність" і СЕМП Шажінського, Бруно Шульца, Польського ПЕН-Клубу, Єрусалимської премії, німецької критики за кращу книгу року, Т. С. Еліота та ін.

28 липня 2001 року в Міннеаполісі, США, помер Олексій Булавицький - український живописець-пейзажист імпресіоністичного напрямку.

28 липня 2006 року в Києві помер Володимир Дахно - український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист. Лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка. Народний артист України. Відомий як автор всенародно улюблених мультфільмів, зокрема серіалу "Як козаки ..."

28 липня 2006 року в Лондоні, Велика Британія, помер Девід Геммел - британський письменник-фантаст, визнаний автор жанру героїчного фентезі.

28 липня 2006 року в місті Олд-Лайм (Коннектикут, США) помер Роджер Торі Петерсон - американський орнітолог і письменник.

28 липня 2014 року в Житомирі помер Іван Сльота - український хоровий диригент, художній керівник і головний диригент Поліського державного ансамблю пісні і танцю "Льонок", автор численних поетичних і музичних збірок. Професор Житомирського державного університету імені І. Франка. Член Національної спілки письменників України та Всеукраїнської національної музичної спілки. Народний артист.

Олександр Рудяченко, Київ