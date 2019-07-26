26 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні собор архангела Гавриїла — шукаймо прихистку в небесних сил і уникаймо дисонансів

Християни західного обряду цього дня вшановують святу Анну — матір Богородиці та бабусю Спасителя, а в нас нині Собор архангела Гавриїла. Архангели в церковній небесній ієрархії, так само як і ангели, належать до нижчої її ланки (є ще середня й вища). Докладно про небесну ангельську ієрархію написано в трактаті Діонісія Ареопагіта «Про небесну ієрархію».

Архангели є вісниками великих подій і зміцнюють у людях віру. Архангел Гавриїл був тим, хто сповістив Діву Марію про народження Ісуса Христа. Його ім’я перекладається як «Божа твердиня», «фортеця Божа». На іконах архангела Гавриїла зображають з райською гілочкою, яку він приніс Діві Марії або з ліхтарем у правій і дзеркалом у лівій руці.

Цього архангела українці вважали володарем блискавок, тому намагалися відповідно вшанувати свого покровителя, «щоб блискавкою не спалив хати».

24-ий місячний день. Місяць продовжує залишатися в секторі Тільця. Емоційна неврівноваженість збережеться, але, все ж, ніде правди діти, піде на спад. Даватиметься взнаки нервове напруження, що спостерігалося протягом останнього часу й котре сягнуло своїх максимумів на минулих вихідних. Емоційна дратівливість свідчитиме лише про те, що ми не можемо дослухатися до тих, з ким контактуємо, нав’язуємо власну думку і радше за все, не хочемо чути жодних контраргументів. Чоловікам і жінкам сьогодні взаємодіяти буде проблематично: можливий дисонанс. Щоправда, для декого саме дисонанси і є живильним середовищем — без нього вони — як риба без води.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 році: +9,7; а найтеплішим у 1936 - +35,5.