Ювілей "Червоної рути" у Чернівцях святкуватимуть тиждень

У Чернівцях з 17 по 22 вересня святкуватимуть 30-річчя відомого музичного фестивалю "Червона рута". У програмі - концерти, конкурси, творчі зустрічі, вистави тощо.

Про це повідомляють на сайті Чернівецької ОДА.

"З 17 по 22 вересня 2019 року у Чернівцях відбудеться ювілейний XVI Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». Протягом шести днів заходи пройдуть на найбільших площах та в концертних залах міста. Вони включатимуть проведення фінальних змагань, гала-концертів нових переможців фестивалю та переможців «Червоної рути» минулих років, супутні патріотично-виховні заходи", - йдеться у повідомленні.

Фестиваль «Червона рута» залучає українську молодь до формування патріотичної свідомості засобами української масової музики, виступає головним постачальником нових імен та пісень для всієї України, відкривши цілу плеяду молодих талановитих виконавців.

Усі дні фестивалю, як завжди, будуть безкоштовні, що робить доступною сучасну українську музику для всіх верств населення, зазначають організатори.

У програму фестивалю входять концерти рок-гуртів Буковини, виступи українських зірок, творчі зустрічі сучасних українських поетів та письменників, конкурси у жанрі акустичної музики, вистави з творів сучасних українських драматургів та багато інших заходів.