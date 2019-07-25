25 липня: народний календар і астровісник

Чи промокне щось на Прокла, роса від лихого ока і чи чи варто сьогодні лізти чортові на роги

Сьогодні мучеників Феодора варяга і сина його Іоанна, в Києві (983). Обоє були першими відомими мучениками Русі, постраждалими за віру. Феодор народився в Х столітті, впродовж тривалого часу мешкав у Візантії, потім переїхав до Києва. Ймовірно, за походженням був варягом. Саме у Візантії він прийняв християнство. У Феодора був син, який так само як батько, сповідував християнство, а ще був одним із кращих княжих дружинників. Батько з сином стали жертвами київських язичників, які вбили чоловіків і принесли в жертву ідолам. Існує версія, що саме мученицька смерть Феодора та Іоанна вплинула на остаточне рішення Володимира прийняти християнство. Начебто саме на місці мученицької смерті Феодора та Іоанна святий Володимир збудував згодом Десятинну церкву Успіння Пресвятої Богородиці – перший камінний храм Русі.

А ще сьогодні мученика Прокла. Вважається, що в цей день бувають найрясніші роси. «На Прокла все промокло», «Проклова роса – сіногнійна», - казали селяни. Зазвичай велика роса віщувала сонячну гожу погоду на декілька найближчих днів. А от коли вранці роси не було – чекай дощу. А ще проклова роса вважалася цілющою, помічною від багатьох хвороб і лихого ока. Нею вмивалися, протирали очі, по ній ходили босоніж.

Іменинники сьогодні Іларій та Іларія, Михайло, Федір, Іван та Вероніка.

23-ій місячний день, Місяць у Тільці. Суперечливий, неоднозначний період. Верховодитимуть амбіції, прагнення, часом надмірні. День доведеться прожити так, як запропонують обставини. Щось комусь сьогодні доводити, або й узагалі — лізти чортові на роги (чи в зуби) не варто. Будь-яка ситуація випробовуватиме на стресостійкість, психо-емоційну витримку. Якась несподівана, раптова подія може вказувати на певну тенденцію. Завершуйте почате, спокою і рівноваги.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1954 – +9,9, а найтеплішим у 1929 – + 34,4.