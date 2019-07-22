Шість континентів без літака: мандрівник Сурін встановив три рекорди України

Мандрівник Артемій Сурін став першим українцем, що пройшов та об'їхав шість континентів без авіаперельотів протягом 280 днів, відвідавши 41 країну і перетнувши всі меридіани планети.

З урахуванням того, що українець здійснив глобальну подорож "Bіg Circle" за суворими традиціями Лондонського королівського географічного товариства і водночас знімав на відео з використанням дрона кожен із континентів, експертами Книги рекордів України зареєструвано три рекорди.

Про реєстрацію повідомила генеральний директор Книги рекордів України Ганна Крисюк, яка зустріла мандрівника в порту Чорноморськ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У категорії "Подорожі" Артемій Сурін - перший українець, який обійшов усю Земну кулю та всі континенти планети за рекордний термін 280 днів. Рекорд внесено до Книги рекордів України", - оголосила Крисюк.

Також у категорії "Подорожі", продовжила Крисюк, "перша кругосвітня подорож здійснена українцем по всіх шести континентах планети Земля, який подолав 100 тисяч кілометрів, обійшовши Землю без використання авіаперельотів та не втративши контактів з поверхнею Землі, при цьому популяризуючи і репрезентуючи Україну у світі. Рекорд України встановлено".

Експерти Книги рекордів України також зафіксували третій рекорд, наголосила Крисюк.

"У категорії "Подорожі" перша безперервна кругосвітня подорож, здійснена українцем, під час якої були зняті на відео усі континенти на дрон-квадрокоптер. Рекорд України встановлено", - оголосила гендиректор Книги рекордів України і привітала Суріна з досягненнями цих рекордів.

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За словами Крисюк, представники української діаспори із семи країн уже запросили Суріна презентувати цю подорож. "Ми вами пишаємось", - додала гендиректор Книги рекордів України.

У Чорноморську зареєстровано три рекорди України, встановлені мандрівником Суріним / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Крисюк уточнила, що в середу, 24 липня, може бути зареєстровано, після експертної перевірки, ще один рекорд - відвідання українцем острова Піткерн, що є найвіддаленішим островом у Тихому океані.

Мандрівника привітав із встановленням трьох рекордів начальник Управління прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, що зустрічав мандрівника Суріна у порту Чорноморськ і взяв участь в урочистій церемонії.

Український бізнесмен і мандрівник Сурін відповів на запитання журналістів щодо вражень від навколосвітки, в тому числі сказав, що здійснив подорож виключно за власний кошт, витративши близько 140 тисяч доларів.