Українець завершив за 280 днів навколосвітню подорож без авіаперельотів

Український бізнесмен - власник компанії ONE LIFE - Артемій Сурін завершив 21 липня навколосвітню мандрівку без авіаперельотів, що тривала всього 280 діб.

Він вже прибув до порту Чорноморськ - сьогодні тут очікується реєстрація одного чи навіть декількох рекордів у Книзі рекордів України.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу піар-представник Дар'я Леонова.

"Морський пором "Грейсвальд", на борту якого Сурін вирушив з грузинського Батумі до порту Чорноморськ, станом на 15 годину пришвартувався до одного з причалів цього українського порту. Після проходження прикордонного і митного контролю Сурін та гендиректор Книги рекордів України Ганна Крисюк проведуть пресконференцію в порту", - уточнила Леонова.

За її словами, на початку подорожі Cуріна, що тривала 280 днів, мандрівник почав вести Youtube-канал. Також український мандрівник вів відеозаписи з використанням дрона на всіх шести континентах, де перебував. "Це також може стати рекордом, здійсненим під час навколосвітньої подорожі без авіаперельотів, де всі континенти зняті відеодроном", - сказала піар-представник.

"Звучить майже нереально, що українець так швидко подолав увесь шлях. Хоча він і виявився набагато складнішим, ніж здавалося спочатку. Зокрема, у мандрівника були складнощі з отриманням візи до Французької Полінезії. Візу мандрівнику вдалося, зрештою, отримати в консула цієї країни у США. Було також кількаденне ув'язнення в Ірані, але завдяки підтримці дипломатів України все скінчилось щасливо”, - уточнила Леонова.

Як повідомляв Укрінформ, українець Артемій Сурін уперше в історії країни здійснив навколосвітню подорож за канонами Лондонського королівського географічного товариства: він побував на всіх континентах, жодного разу не вдавшись до авіаперельоту.