Мексиканський карнавал, день шахів та вогні Нью-Йорка: афіша на 19-21 липня

Найцікавіші події вихідних – у нашій афіші! Дізнавайтеся, як потрапити до Америки, проїхавши кілька станцій метро, відвідати карнавал Санта Муерте та поринути в неонове шоу.

This is America Кураж Базар

Що цікавого: Лайнер Кураж Базар вирушає в рейс до далекої Америки. На щастя, летіти 11 годин не доведеться. Декілька станцій на метро – і ви опиняєтесь на Таймс-сквер на ВДНГ.

А після того прогуляєтеся штатами 19 павільйону, де буде все: ковбої та Дикий Захід, гламур і нічні вогні Нью-Йорка, зірки і Лос-Анджелес, азарт і Лас-Вегас, океан і Майамі.

Коли: 20-21 липня

Де: ВДНГ

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

Santa Muerte Carnival

Що цікавого: Santa Muerte Carnival – це перетворення арт-заводу “Платформа” у мексиканське містечко. У La Platforma такі порядки:

– карнавал: справжнісінький з ходулістами та fire show;

– мексиканський фуд-корт: тако, чилі кон карне у кожній тарілці;

– лабіринт у потойбічний світ, де чекає Її Величність Santa Muerte;

– бари. Легенда свідчить, що танцювати сальсу потрібно з «Маргаритою» в руках;

– грим у стилі sugar skull. Фарбуються всі;

– любов до дітей: дитяча зона з розвагами і мультфільмами.

Коли: 19-20 липня

Де: Арт-завод “Платформа” (вул. Біломорська, 1-А)

Скільки: 250 грн

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Swing That Music – класика джазу у «Пікнік Сад»

Що цікавого: На концерті прозвучить класика американського джазу 30-50 років XX століття Swing That Music. Це – золота епоха джазу. У програмі – інструментальні композиції Дюка Елінгтона, Каунта Бейсі, Бені Гудмена у виконанні Fantastic Jazz Band.

Коли: 20 липня

Де: ВДНГ

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Summer Craft Beer Fest

Що цікавого: Кокосовий мілк та кленовий стаут, ванільний портер, імбирний ель, IPA/APA, що здатні звезти з розуму своїм смаком та ароматом, пілснери та хелеси — рятівники від спраги, Gose та інші не менш привабливі сорти пива. І ви зможете все це спробувати! Понад 100 сортів, тільки уявіть.

Коли: 20 липня

Де: Палац Культури “Куренівка”

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

Фестиваль Культур "Global Village"

Що цікавого: Бажаєте привідкрити завісу на незліченні культури інших країн та народів чи познайомитися та нарешті попрактикувати свої мовні навички? Мрії стають реальністю.

Global Village – традиційний щорічний фестиваль культур від міжнародної молодіжної організації AIESEC.

Коли: 20 липня

Де: Контрактова площа

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

День шахів

Що цікавого: Святкування Міжнародного дня шахів і Дня шахів в Україні. Шахісти відзначатимуть свято сеансом одночасної гри проти чемпіона світу та призера Олімпіади у складі збірної України гросмейстера Володимира Баклана. Також відбудеться традиційний бліц-турнір серед аматорів «Кубок е2-е4».

Коли: 20 липня

Де: Парк імені Тараса Шевченка

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Неонове Шоу у Феофанії

Що цікавого: Ви зможете поринути у абсолютно новий простір, де все звичайне стає космічним, а звичні предмети змінюються до фантастичного рівня. Обов'язково вдягайте одяг білого кольору, адже повсюди буде ультрафіолетове світло.

Коли: 20 липня

Де: Парк “Феофанія”

Скільки: 30 грн

Більше інформації: Facebook

Summer Weekend у Мануфактурі

Що цікавого: Щосуботи та щонеділі програми вихідного дня в аутлет-містечку "Мануфактура":

З 11:00 до 12:00 - для малечі від 1 до 3-х років вистави лялькового театру

З 14:00 до 16:00 - дивовижні пригоди та випробування у квестах «Скарби Мануфактури» для дітей від 6 років

З 12:00 до 18:00 - уроки живопису з професійним художником

Коли: 20-21 липня

Де: Мануфактура Outlet Village (Обухівське шосе, 2)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Літня велошкола з безпеки руху

Що цікавого: Велошкола для тих, хто хоче подолати страх пересуватися велосипедом по місту або ж бажає освіжити свої знання правил дорожнього руху.

Ви дізнаєтеся:

де і як має рухатися велосипедист у місті

які правила дорожнього руху має знати і виконувати велосипедист

як велосипедисту проїхати великі розв’язки

що означають дорожні знаки

як повернути ліворуч

як проїхати кругове перехрестя

де велосипедисту заборонено їздити

Коли: 21 липня

Де: Поділ, Троєщина, Нивки, Позняки

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

Кіно в Artarea. Сюрреалістична естетика та Авангард

Що цікавого: Культурно-мистецький комплекс Artarea запрошує вас на вечірні перегляди кінофільмів, що були зняті різними режисерами, але за стилем найбільш наблизилися до сюрреалістичної естетики.

Коли: 19-21 липня

Де: вул. Софіївська, 11-15

Скільки: 100 грн

Більше інформації: Facebook

Відкрите тренування Animal Flow

Що цікавого: Хочете спробувати щось нове? Приходьте на відкрите тренування Animal Flow.

Що це таке?

Дослівний переклад - “вільні рухи, подібні до тваринних”. Це нова система вправ, в якій використовуються елементи йоги, тренувань з власною вагою та функціональних елементів. Творець цієї системи Майк Фітч стверджує, що за допомогою такого роду тренувань “ваше тіло стане настільки підтягнутим, як ніколи раніше”.

Тренування Animal Flow допоможе вам відпустити своє внутрішнє єство, дати волю своєму тілу і рухатися вільно та невимушено.

Приходьте та спробуйте зануритися у витоки природних рухів людського тіла.

Коли: 20 липня

Де: CrossFit Banda (вул. Глибочицька, 44)

Скільки: Вхід за реєстрацією

Більше інформації: Facebook

Екскурсія вихідного дня: На краю ойкумени

Що цікавого: Екскурсія присвячена історії давньогрецьких полісів на території України.

Південь нинішньої України був найвіддаленішим краєм відомого античним грекам світу, за межами якого починався край варварів та чудес. Але і тут вони встигли оселитися та збудувати чимало давніх міст-держав, привнісши в ці дикі краї свою оригінальну культуру.

Коли: 21 липня

Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2)

Скільки: 20 грн + вхідний квиток до музею

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Перше фото: Secretaría de turismo Aguascalientes