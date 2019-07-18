Білла Гейтса посунули з другої сходинки найбагатших людей світу

Власник компанії з виробництва предметів розкоші LVMH Бернар Арно посунув Білла Гейтса з другої сходинки у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що стан рахунків француза Бернара Арно складає 108 млрд доларів, а у Білла Гейтса – 107 млрд. Це вперше за 7 років, коли засновника корпорації Майкрософт посунули з другої сходинки рейтингу.

Цього б і не відбулося, аби не благодійна діяльність Гейтса. Він вклав близько 35 млрд доларів у благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс.

На першому місці найбагатших із 125 млрд доларами тримається власник Amazon Джефф Безос.

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LVMH – французька компанія з виробництва предметів розкоші, своєрідна "полиця брендів", найвідоміші з яких: Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy.