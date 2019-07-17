Star Media представить на Одеському кінофестивалі серіал

Star Media представить на Одеському кінофестивалі серіал "Подорожники"

Укрінформ
У рамках 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю кінокомпанія Star Media презентує нову сімейну комедію з українським колоритом “Подорожники”.
Цей серіал є одним з найочікуваніших у новому телесезоні, повідомили Укрінформу у пресслужбі ОМКФ.

“На кінофестивалі серіал будуть представляти продюсери Влад Ряшин і Галина Храпко, режисер-постановник Володимир Харченко-Куликовський, а також актори Ірма Вітовська та В’ячеслав Довженко”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, презентація відбудеться 18 липня в кінотеатрі “Мультиплекс”. Сама телевізійна прем’єра - 9 вересня на Новому каналі.

Серіал розповідає про сім’ю Рудих, яка мала прекрасний сімейний бізнес на житомирській трасі - ресторан “Подорожник”, і вже багато років мріяла про його розширення. День у день, рік у рік сім’я на чолі з Іриною збирала гроші на придбання ще одного мотельно-ресторанного комплексу.

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Але в довгоочікуваний день до Житомира з Мілана приїжджає Сусанна Форці та встигає купити цей комплекс раніше. І приїжджає вона не сама, а зі своїм чоловіком-італійцем Маріо – мішленівським шефом із двома зірками. І спалахує буревій конкуренції між двома ресторанами, двох кухонь – української та італійської, та двох суперниць ще з шкільних часів – Ірини та Сусанни. А поки ресторатори били горщики, серця їхніх дітей, Ані та Алекса, пов’язав між собою амур. Тож тепер на житомирській трасі вирують справжні шекспірівські пристрасті, приправлені якісним гумором.

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