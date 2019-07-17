На Одеському кінофестивалі презентували фільм “U311 “Черкаси”
Про це повідомляє пресслужба ОМКФ.
“Національна конкурсна програма продовжилась українською прем’єрою стрічки міжнародному конкурсі свою стрічку. Картина є копродукцією Італії, Аргентини та Албанії і розповідає комедійну історію про сардинського рибалку, який заради коханої жінки готовий на все – навіть пообіцяти Місяць. “Фільм побудований на тих стереотипах, які сардинці самі використовують для того, щоб показати, які люди живуть на Сардинії”, - розповів режисер.
У межах Міжнародної конкурсної програми також пройшов показ фільму китайського режисера Луо Ханьсіна “Шлях згоди”, що є дебютною ігровою роботою молодого автора, який особисто її представив.
Історію зіркового злету та безславного падіння титана кіно Гарві Вайнштейна можно було подивитись у стрічці “Вайнштейн”, яку зняла режисерка документального кіно Урсула Макфарлен. Світова прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі “Санденс” де одразу отримала позитивні відгуки світової преси.
Спеціальною подією фестивалю в межах співпраці з HeForShe (глобальний рух солідарності в підтримку ґендерної рівності від UN Women (ООН Жінки) став показ стрічки “Порок надії” (The Vice of Hope) італійського режисера Едоардо Де Анжеліса, дія якого розгортається в нетуристичній Італії – маленькому містечку, де заправляє мафія, а його мешканці і мешканки зав'язані у наркотрафіку, проституції та торгівлі новонародженими. Прем’єра стрічки відбулася торік на фестивалі в Торонто, а на кінофестивалі в Римі фільм отримав Приз глядацьких симпатій.
У Фестивальному центрі “Родіна” відбулось декілька творчих зустрічей та майстер-класів. Зокрема, Майкл Бейзер (сценарист та шоуранер, який вже багато років очолює сценарний та продюсерський факультет Ванкуверської кіношколи) провів лекцію “Чорнобиль”: Створення персонажів, що оповідають важливі історії”. Майстер-клас відбувся за підтримки інформаційного партнера ОМКФ – медіафоруму Kyiv Media Week спільно з Ванкуверською кіношколою. Також Барбара Столл (телепродюсерка) провела лекцію “Препродакшн! Невідома зірка телехітів!”, а Катріель Шорі (директор Ізраїльського кінофонду) поділився досвідом на зустрічі “Творчий ініціатор - Продюсер – Мисливець – Постійне полювання на гарну історію”. “Кіно - це сильний інструмент, який режисери й сценаристи використовують для маніпуляції аудиторією. Тут варто пам’ятати про “червоні лінії”, цінності та професійну чесність”, - сказав Катріель Шорі.
Фото: oiff.com.ua