Гройсман: 76 українських фільмів вже відзняли, 72 - у роботі

Завдяки ініціативі підтримки розвитку українського кіно в країні знімається все більше якісних фільмів.

Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання зйомок пригодницького фільму "Шевченко: перший самурай", повідомляє Урядовий портал.

"В Україні розвивається ціла індустрія кіновиробництва. З’являється велика когорта талановитих акторів, режисерів, монтажерів, сценаристів. Ми йдемо шляхом створення якісних конкурентних умов. Вже відзняті 76 українських фільми, 72 - у роботі. Головне, що українці починають ходити до кінотеатрів на українське кіно, яке демонструє високу якість", - сказав Гройсман.

Він зауважив, що уряд підготував пропозиції щодо удосконалення українських законів для більшої підтримки кіноіндустрії.

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"Ми зробимо все, щоб ці закони були ухвалені. Тоді в нас зніматимуть кіно не тільки українські митці, а й відомі світові компанії. Головне, ми знаємо, як це зробити", - наголосив глава уряду.

Стрічка "Шевченко: перший самурай" містить елементи фантастики та вестерну. Це незвичайний погляд на постать Тараса Шевченка, який, крім пера, володіє східними єдиноборствами.

Загальний бюджет картини - 24,5 млн грн, з них 19,6 млн грн виділив уряд.

Фото: kmu.gov.ua