17 липня: народний календар і астровісник

Нині Андрія Критського; хто літатиме, а хто покумкуватиме, та як зустріти місячне затемнення в Козерозі

Сьогодні Церква вшановує пам’ять святителя Андрія, архієпископа Критського, а також преподобного Андрія Рубльова, автора всесвітньо відомої «Трійці» і багатьох інших чудотворних ікон. Святитель Андрій Критський відомий передусім як визначний християнський богослов, гімнограф, автор «Великого покаянного канону», який співається щораз під час Великого посту. Народився він у Дамаску в родині батьків-християн. До семи років хлопчик був німим, але потім дивовижним чином зцілився. Сталося це після прийняття святого причастя. В 14 років Андрій став ченцем славетної обителі преподобного Сави Освяченого неподалік від Єрусалима. Досить швидко юнак зробив успішну кар’єру й був призначений архієпископом у місті Гортина на Криті.

Щодо народних прикмет на цей день, то вони такі: «Жаби стиха покумкують – на дощ, голосно кричать – на добру погоду, мовчать – перед несуттєвим похолоданням»; «Добре ловляться в’юни – чекай дощу»; «Кажани довго літають після заходу сонця – буде ясно й тепло».

З іменинами вітайте всіх Андріїв.

15-16 місячний день, повня і часткове місячне затемнення в 25 градусі Козерога –одному з найбільш прагматичних зодіакальних знаків. Характер цього затемнення, так само як і минулого сонячного – важкий, неоднозначний. І якщо липневе сонячне затемнення стосувалося передовсім якихось соціальних, кар’єрних аспектів, то нинішнє місячне затемнення торкатиметься переважно побутових тем. Від чогось доведеться відмовитися, відступитися. Загалом важкий день з високою вірогідністю конфліктів, стресових ситуацій тощо. Тож, як там у пана Іздрика: «Трапляються дні затемнення / трапляються дні замутнення / коли добре там де тебе нема / бо зло — у твоїй присутності / і будь ти хоч сто раз будда / плюс умнічка бусічка лапочка / сховайся як пес у буду / та мовчи собі тихо в тряпочку…» (Be Nothing) Тож ставмо себе на павзу.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році – +8,8, а найтеплішим у 2007 – +34,1.