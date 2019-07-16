16 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Мокія і Марка; про що розкаже вовна на вівцях та які прикмети дня.

Нині церква вшановує мучеників Мокія і Марка. Ці святі жили в ІV столітті й були страчені за те, що не хотіли вклонитися римським богам. Власне саме це – категоричне небажання християн визнавати римських богів, що в свою чергу сприймалося римлянами як вияв нелояльності владі, і було головною проблемою у відносинах між римлянами і християнами. Варто зауважити, що римляни зі своєю політеїстичною релігією були досить терпимими до вірувань підкорених ними народів (траплялося, що вони включали до римського пантеону чужинських богів), але зрозуміти християн, які вклонялися одному єдиному богові вони не могли. Християни категорично відмовлялися слідувати усталеним звичаям, обираючи натомість люту смерть. Одне з перших згадувань про християн у римських джерелах зустрічається в листах Плінія Молодшого до імператора Траяна – і там теж – абсолютне нерозуміння логіки такої поведінки.

Цього дня наші пращури особливо не святкували, натомість жнивували, або закінчували заготівлю сіна. Придивлялися до тварин і довкілля: Якщо вовна на вівцях м’якшала й випростовувалася – це віщувало дощ. Павуків майже не видно – на мінливу, а коли їх багато – на суху й теплу погоду.

З іменинами вітайте Анатолія, Олександра, Василя, Костянтина, Івана.

Сьогодні 14-й та 15-й місячні дні. Символ – крилатий шакал. Критичний день перед повним місяцем. Треба бути дуже уважним і обережним: вдома, на роботі, в дорозі. Слідкуйте за словами і емоціями. Цього дня ліпше відпочивати, до того ж, провести певний час на самоті. Захищайте себе молитвами, не піддавайтеся спокусам. Хоча б годину побудьте в ролі справжнього ченця, воїна духа. Енергії цього дня достатньо, але вона надзвичайно потужна, можна сказати – некерована. Погана прикмета дня – сварка, гарна – собака, навіть той, що на вас гавкає.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: +7,8; а найтеплішим у 1931 – +35,9.