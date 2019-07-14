Facebook заблокував сторінку "Книги пам'яті полеглих за Україну"

"Друзі, фейсбук-сторінку проєкту "Книги пам'яті полеглих за Україну" www.facebook.com/Memorybook.org.ua сьогодні вранці було остаточно заблоковано, доступ до неї відсутній. Ми подаватимемо апеляцію, але прогнозувати, коли саме її розглянуть та яким саме буде результат, ми не можемо", - йдеться у повідомленні.

Як випливає з опублікованих скріншотів, перед блокуванням адміністрація соцмережі надіслала чотири попередження про те, що вміст деяких дописів нібито порушує стандарти Facebook.

"Ми прийняли рішення. Ми не видалятимемо та не перевірятимемо на відповідність до яких би то не було вигаданих стандартів жодного із розміщених на нашій Facebook-сторінці текстового чи медійного матеріалів про героїв, загиблих за Україну. Нам немає чого приховувати та ретушувати", - повідомила команда проєкту в Twitter.

Інформація про загиблих героїв сучасної України надалі доступна на офіційному інтернет-порталі "Книга пам'яті полеглих за Україну", а також ретранслюється у низку соціальних мереж.