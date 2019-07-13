Анжеліка Рудницька, співачка, радниця міністра культури

Волонтерство – це як наркоманія: затягує і не можна від цього позбавитися

Майже кожні два тижні Анжеліка Рудницька зі своєю невеликою творчою командою їздить на східні території нашої країни у якості волонтера, співачки та радника міністра культури. Що об’єднує ці три її іпостасі? Серйозна місія – «культурна реінтеграція сходу». Ми зустрілися напередодні чергової поїздки до прифронтових міст. Прийшла заклопотана, трохи втомлена, але усміхнена. Говорить: «Так, душа дуже болить, так, наші кроки маленькі, але вони теплі й робляться з любов’ю та вдячністю. Іншого шляху до створення великої щасливої країни просто немає». ЗАВЖДИ Є ВИБІР: ВІДПОВІСТИ «САМ ДУРАК!», ЧИ СФОРМУЛЮВАТИ СВОЄ ЗАПЕРЕЧЕННЯ З ПОЗИЦІЇ ЛЮБОВІ - Пані Анжеліко, що саме ви робите в містах і містечках Луганщини та Донеччини й які завдання перед собою ставите? - Наше завдання – максимально залучити в культурний процес людей, які там живуть, відволікти їх від важкого побуту, створити психологічну атмосферу, яка б давала їм надію і відчуття того, що вони є частиною нашої країни, і що ми їх любимо. Коли нам стає боляче чи страшно, ми відмежовуємося від дражливої теми не лише емоційно, а й словами. Припустімо, ми говоримо: війна на сході. А на якому сході? В Японії чи в Кореї? Війна відбувається в Україні! Це просто східна її територія. І я не розділяю країну для себе. Для мене це формулювання – прикрість, навіть більше – частина лінгвістичної війни проти України.

- Тобто, навіть формулювання певним чином нас розділяє? Малими кроками, наповненими любов’ю, добром, співчутливістю і вдячністю можна творити велику країну. Іншого шляху нема - Абсолютно точно. Завдання цієї реінтеграції – це не дати відділити ще бодай якусь частину людей. Я не можу сказати, що наша діяльність аж така супер-пупер ефективна, але не тому, що ми мало працюємо, а тому, що неможливо нашими скромними засобами і невеликою командою змінити за короткий термін те, що не змінювали 28 років. Я роблю те, що можу. Малими, теплими кроками, наповненими натхненням, любов’ю, добром, співчутливістю і вдячністю можна творити велику країну. Іншого шляху нема. - Як люди сприймають ваше тепло? Адже тривалий час створювався інформаційний фон, що там ніби не люблять українську музику, не знають наших артистів. - Мені не пощастило зустріти там людей, які не люблять чи відверто погано ставляться до українського мистецтва. Навіть із тими, хто не є нашими однодумцями в багатьох питаннях, ми все одно знаходимо консенсус. Війна навчила мене ставитися до людей більш толерантно, але я не припинила при цьому бути принциповою, бо чим міцніше ти стоїш на власних позиціях, тим більше людина прислухається до тебе. Якщо я відчуваю щось негативне чи мені кидають якісь образливі фрази, можна ж у відповідь сказати: «Сам дурак!», а можна погасити в собі першу реакцію і спробувати з позиції любові до ближнього сформулювати своє заперечення. І тоді ви вже не сваритеся, а дискутуєте. А дискусія в суспільстві – це абсолютно нормальний діалог, навіть якщо у людей різні позиції. - Крім того, що ви організовуєте культурні заходи, я знаю, що ви ще й регулярно збираєте українські книги для того, щоб поповнювати бібліотеки Луганщини та Донеччини. - Так, це моя приватна ініціатива. «Територія А» ще з початку війни почала возити книжки до бібліотек тих міст, куди ми приїжджали. Спершу це були просто тонни літератури, бо я не прискіпливо ставилася до відбору, цим займалися волонтери, помічники. А от місцеві бібліотекарі навчили мене бути уважнішою, адже вони були змушені відразу списувати купу книжок, наприклад, гороскопи тисячолітньої давності. Люди ж несуть в «Територію А» весь непотріб, який вигребли зі своїх книжкових шаф, тепер ми все це передивляємося, сортуємо. Я займаюся волонтерством і вожу туди гуманітарку вже п’ять років, і ось був такий переломний момент – у кількох містах мені сказали: припиніть нам возити цю гуманітарку. Я кажу: «Ми вам більше не потрібні?». А вони говорять: «Ні, ви нам потрібні, але ми хочемо, щоб ви приїжджали сюди з лекціями, розповідями про країну, звичаї, історію, мову, щоб були концерти, зустрічі з письменниками, з поетами, з якимось цікавими людьми». І для мене, як для митця, і як для радника міністра культури – це щастя і великий успіх!

ВОЛОНТЕРСТО – ЦЕ ЯК НАРКОМАНІЯ, МОЖНА ВТЯГТИСЯ І НЕ МОЖНА ВІД НЬОГО ПОЗБАВИТИСЯ - Тобто, гуманітарної допомоги у сенсі продовольства чи речей їм достатньо, а від вас вони чекають інтелектуальної і мистецької складової? - Так, і це здорово! Тому, ми прийняли рішення, що протягом 2019 року Міністерство культури підтримує низові ініціативи. Ми не нав’язуємо – як самі бачимо те чи інше святкування, а підтримуємо те, що пропонують нам міста й містечка на сході. Вони надіслали велику кількість пропозицій. Звісно, охопити все неможливо: ми порадилися з ними, відібрали, що важливіше, і зробили таку мапу – запланували 28 акцій за рік. Я кожних два тижні їжджу. - Анжеліко, ось ви вже п’ять років займаєтеся волонтерством, з них два роки – в якості радника міністра культури. За умови зміни Кабінету Міністрів, ви продовжите діяльність у цьому напрямку? - Я думаю, що це як наркоманія. Можна втягтися – і не можна від цього позбавитися. Тому що є відчуття відповідальності за країну, і коли їй важко – я не можу розвернутися й поїхати деінде жити чи гастролювати. Хоча для мене, як для митця, існує значно простіший шлях. Я впевнена, що якби я приїхала до Канади й розповідала страшні історії про те, як росіяни вбили мого дядька на початку війни, чи про те, як помер мій тато, а в мене не було роботи і я намагалася вижити, при цьому безкінечно роблячи благодійні заходи, мене б пожаліли: «Хороша дівчинка». І обов’язково знайшли б мені достойну роботу. Але я вибрала для себе – боротися, працювати, надихатися нашою країною і надихати інших. Я хочу бачити результати своєї роботи на сході. Це не так легко. У мистецтві так: ти, наприклад, малюєш, закінчив роботу – і вже отримуєш задоволення. А коли ми їдемо з концертами, розмовляємо з людьми, то кінцева мета - не отримати від них оплески. Оплески отримати дуже просто, і я знаю, як це робити. Для мене важливо, щоб люди почувалися українцями, щоб їм не потрібно було про це регулярно нагадувати, щоб вони надихалися і самі проводили якісь культурні заходи. ХОЧУ, ЩОБ У КОЖНОГО МІСТА НА СХОДІ З’ЯВИЛАСЯ СВОЯ ФІШКА, СВОЄ ОБЛИЧЧЯ - Тобто створювали низові ініціативи, про які ви щойно згадали. То вони вже йдуть, і це вже результат вашої роботи? - В принципі, так. Я часто буваю там у журі різних музичних чи літературних конкурсів, там багато талановитих людей, я просто не можу нарадуватися. До речі, конкурс дитячого есе «Країна моєї мрії» виграла дівчинка з Луганська, і для мене це також – результат роботи. Це ще крихітні зернятка, але хочеться, щоб ними були засіяні поля. Взагалі, схід зараз радує, він змінюється: будуються дороги, відновлюються вулиці, центри міст і навіть малюпусеньких містечок красиво оформлюються. Тобто вони вже почали все робити самі, не чекаючи, доки хтось приїде з Києва. І цікаво, що в містах є навіть профіцит бюджету. Вони ще не дуже розуміють, куди ці гроші дівати – і дуже часто роблять такі, як на мене, естетичні дурниці (сміється). Я їх і хвалю, і сварю, говорю: «Ви такі молодці! Зробили, класний простір для відпочинку людей, але, вибачте, хто вам проектував ці фонтани? Коли там, наприклад, голі амурчики, а за ними – церква. Воно трошки не комільфо, вам так не здається?». Про це ніхто не замислюється, оскільки відсутня міська естетика, немає культури паркобудування, встановлення пам’ятників і всіляких зовнішніх атрибутів, що мають стати обличчям міста. А я хочу, щоб у кожного міста на сході з’явилася своя фішка, своє обличчя. Воно є, і українська традиційна культура не знищена, її просто треба більше популяризувати, піднімати на прапори, підтримувати, берегти.

З ТЕЛЕЕКРАНІВ НІХТО НІКОЛИ ТЕБЕ НЕ ПОХВАЛИТЬ ЗА ЩОСЬ ГАРНЕ, А ЗРОБИШ ГИДОТУ – ПОКАЖУТЬ УСІ ЗМІ! - А можна ще трохи поговорити про міську естетику? Бо мені здається, що це проблема не лише східної частини, а й усієї нашої країни. Наприклад, ми не вішаємо квіти на балконах, як це роблять у Європі. - Не знаю, ми вішаємо (сміється). - То, може ви особисто й вішаєте, але якщо пройтися центральними вулицями міста з історичною забудовою – ви побачите лише поодинокі вазони з квітами, хоча майже всі старі балкони облаштовані держаками під квіти. Ми розвиваємо мистецтво в глобальному сенсі, забуваючи про естетику повсякдення. Відчуття прекрасного довкола нас – із нас викорінили чи ще не прищепили? - Ви праві. Ми дійсно завжди говоримо про культуру так, ніби мається на увазі лише мистецтво. А культура – це значно ширше. І архітектурне мистецтво, й міська естетика – це теж надважливо. Але, що нам нав’язується? З телеекранів ніхто ніколи тебе не похвалить за щось гарне, а зробиш гидоту – покажуть по всіх каналах! Створив щось красиве – в кращому випадку не помітять, а в гіршому – це просто знищать. От я, наприклад, у своєму під’їзді розвісила картинки, думаю – нехай радують мене і людей. Вони були в симпатичних рамочках або натягнуті на дерев’яні основи. Прийшов якийсь дядя, поміняти лампочки у під’їзді, ми його самі викликали (!), – і всі ці картинки зникли. Я спочатку розстроїлася, а потім взяла і знову вивісила репродукції Самчиківського розпису, нехай висять! Вазони з квітами також крали дуже довгий час. Але ось уже з зими ніхто не вкрав жодного (сміється). - То ви вже привчили один під’їзд до естетики! - Не знаю, чи я його привчила, але намагаюся. Треба, щоб про це говорили публічні люди. Треба зробити це модним, щоб була у моді любов до країни не лише в гаслах, а й у дрібницях, у малих кроках. А що модно зараз? Ми гриземося, ми не хочемо бути кращими, нам подобається строїти всіх, критикувати – це ж антиестетика. Це явно не те, що нас надихає! - У нашій попередній розмові ви назвали нашу країну – країною недолюблених людей. А як нам перетворитися на країну людей, які люблять і яких люблять? Людина не здатна відчути любов, якщо вона нікого не любить. З недолюбленими людьми найскладніше - Це – взагалі моє надзавдання. Я вважаю, що мистецтво окрилює людину. Ти точно це знаєш, бо сама пишеш вірші, і кожного разу, які б не були побутові ситуації в житті, – ти вириваєш для себе цей момент натхнення. Будь від чого – від променя сонця, від смачного запаху кави, від сяючих дитячих очей, від чийогось знаку уваги, або неуваги. І коли ти пишеш, малюєш, співаєш чи щось створюєш – ти ніби отримуєш особливу благодать, яку тобі подарувало Небо. Для цього не обов’язково бути митцем, моя мама – педагог у дитячому садочку, але до неї в групу записували своїх діток ще вагітні ними жінки, бо хотіли потрапити саме до неї. Тому що у неї кожна дитина: Любочка, Богданчик, Андрійко, Олечка. У неї всі діти – найкращі в світі. І вони любили її. Інколи, зустрінеш такого «страшного й агресивного», він кричить на тебе, а ти йому: «Дай я тебе обніму» - Бо насправді, всі хочуть бути хорошими... - Звісно! Людина хоче бути кращою, але не знає – як. Говорить: мене не чують, мене не люблять, мене не розуміють. Але для того, щоб отримувати любов, – у першу чергу, треба почати дарувати цю любов іншим! Людина не здатна відчути любов, якщо вона нікого не любить. Із цими недолюбленими людьми найскладніше. Але інколи – зустрінеш такого «страшного й агресивного», він кричить на тебе, а ти йому: «Дай я тебе обніму». Обнімаєш – і ця людина стає така по-дитячому беззахисна… і не знає куди себе подіти. Вона розуміє, що її агресія чимось вмотивована, але направлена явно не туди, куди треба. Як боротися? От так. Любити, любити – і ширити цю любов. Але це не означає, що я ніколи не серджусь. Я так само, як усі, впадаю у депресії, сумую, плачу, нервую, дратуюсь. Але я себе лікую цією любов’ю. Те, що я кажу іншим, я кажу й самій собі.

Я МАЛЮЮ ГОЛКОЮ І НИТКОЮ МАЛЕСЕНЬКІ ЮВЕЛІРНІ РОБОТИ - Ви ще створюєте неймовірні вишиті картини. Хочу розпитати – як називається ця техніка, бо вона якась незвичайна. От найновіша серія під назвою «Сад чеснот», наприклад? - По-перше, вони малесенькі. - Невже вони маленькі? А я по фотографіях уявляла, що вони великі! - Так, всі їх уявляють дуже масштабними, тому що в них є монументальність. Але насправді це маленькі ювелірні роботи. Я їх малюю голкою і ниткою. Коли я майже рік була паралізована, я почала малювати подумки, але не могла це відтворювати за допомогою кольору – фарбами лежачи не особливо помалюєш. Тому я використала цю техніку. Мистецтвознавці не називають це вишивкою. Кажуть: голкова техніка, бо ти створюєш не вжиткові речі, а свій всесвіт. Це художні роботи, які мене вирізняють поміж величезної кількості художників і майстрів. У мене свій цікавий шлях, я дуже люблю цим займатися. Вже набила руку, змішую різні техніки, нитки, хитрую, мудрую. Зі своїми роботами я побувала на всесвітньому фестивалі культури і мистецтв у Південній Кореї, де представляла Україну і отримала нагороду світового майстра «World Masters». Таких нагород вручили 60 на весь світ. До речі, рівно 15 років тому я почала це робити. - То суцільні приємні круглі дати! Адже 20 років тому Анжеліка Рудницька почала свою сольну кар’єру. А наступного року буде 25 легендарному телевізійному хіт-параду кліпів «Територія А». То, як все починалося? Сольну кар’єру я почала, щойно народилася – «співала» альтом і вирізнялася поміж інших дітей, які пищали - Моя мама говорить, що сольну кар’єру я почала, щойно народилася – одразу співала альтом і мене легко було вирізнити поміж інших дітей, які пищали (сміється). У мене справді був низький голос, але я співала весь час. У мене ж вся родина співоча! - Тим не менш, ви ж не збиралися пов’язати своє життя з музикою. Планували кар’єру журналіста? - Так. Коли у мене постав вибір – бути журналістом чи музикантом, я обрала журналістику. Бо, як говорив мій тато: журналіст – це все. Ти можеш бути, ким захочеш, і проживати безліч життів разом з іншими людьми, коли з ними спілкуєшся, й пишеш про них. Мене це захоплювало. Тато дуже це любив. Я їздила з ним у відрядження і теж писала, ще й гонорари отримувала! Розумієш, діти «заробляли» виклянчуванням, а я могла написати – і отримати винагороду. Це ж круто було! Так що спершу я заробляла журналісткою, а не музикою (сміється). А от щодо співочої кар’єри, то «Територія А» постійно робила якісь великі проекти, в яких я співала по одній фразі – беки комусь, чи ще там щось. Я співала «Стожари», «Якщо любиш, кохай», «Червону руту» і т.д. з цілою когортою тоді відомих і популярних артистів. І це було дуже весело. А от, першою сольною піснею була «Іграшка» на слова Олександра Бригинця і музику Володимира Бебешка. У ній ідеться про нині дуже модну гендерну проблему. От подивіться, як можна по-жіночному опиратися обставинам і запалювати своїм прикладом інших. За зовнішніми красивостями кліпа ми завжди «ховаємо» серйозні теми. «ТЕРИТОРІЯ А» СТВОРЮВАЛА ІМЕНА, А НЕ ЛИШЕ МУЗИКУ ЯК МУЗИКУ - Фактично ж тоді, у 1995 році з «Території А» почалося народження української поп-музики. Молоді виконавці заявляли про себе, а ви допомагали їм ставати зірками. - Саме так. Молоді. Тому, що тоді було багато традиційної української естради – наших народних, відомих, улюблених і до нині артистів. Я ж теж була юна і любила слухати музику, але не українську, бо її тоді для мого віку просто не було.