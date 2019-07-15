15 липня: народний календар і астровісник

Хто такий святий Свитун; спостерігаємо за погодою по-британськи, продовжуємо жнивувати і готуємося до чергового затемнення

В Японії сьогодні День Моря, а в Великій Британії — День святого Свитуна, за яким у давнину передбачали прийдешню погоду, а також вважали покровителем дощів. Приміром, якщо на Свитуна йде дощ, то він обов’язково падатиме впродовж наступних 40 днів. Святий Свитун Вінчестерський був єпископом, уславився багатьма доброчинними справами. Згідно з легендою, перед власною кончиною, єпископ заповів поховати його біля стіни Вінчестерського собору, щоби дощі поливали його останки. Заповіт був виконаний, утім в 971 році ченці вирішили перепоховати спочилого єпископа всередині собору в пишній усипальниці. Але під час перепоховання почалася небачена до того злива. Також дощі випадали в кожну наступну річницю смерті святого Свитуна. Іншим символом цього святого є яблука. Святий за життя насадив чималий яблуневий сад. До дня святого Свитуна не бажано було їсти яблука — точнісінько так само, як у нас до Спаса. Між іншим, у Вінчестерському соборі (це один із найбільших соборів Європи, збудованих у готичному стилі) похована також і Джейн Остін — відома англійська письменниця.

У нас Цього дня церква вшановує святителя Фотія, митрополита Київського, чудотворця. На Фотія закінчували косовицю сіна і починали готуватися до жнив, тому й казали: «З сіножаті пішли пожинки».

13-14-ий місячні дні. Хто забув — ми за два дні до місячного затемнення і до повного місяця. Понеділок почнеться з в’язкої апатії. Працюватиметься сьогодні і до кінця тижня буде вкрай важко, натомість доведеться чимало говорити й говорити, переливаючи з пустого та в порожнє. Особливо це стосуватиметься людей, пов’язаних із політикою. Подейкують, що політики ворушать безперестанно губами навіть уві сні — точнісінько так само, як акули, що ніколи не змикають очей навіть і під час сну. Не надто вдалий час для спілкування з вищими інстанціями чи представниками владних структур. У фінансових питаннях теж не все чудово: ймовірні затримки виплати прибутків, можливі фінансові втрати.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1905 році: +9,5; а найтеплішим у 1951 – +33,4.