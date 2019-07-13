13 липня: народний календар і астровісник

Нині дванадцяти апостолів; хто щасливий на Півпетра, в кого не побіжить кінь, а кого попустить

Наступного дня після свята святих Петра і Павла, Церква вшановує пам’ять 12-ти апостолів, безпосередніх учнів Ісуса Христа. Історії їхнього життя й діяльності описані в книзі «Діяння святих апостолів».

В народі 13 липня називали Полупетра або Петрового батька. Дехто вважав, що назва ця на честь Петрового батька, інші – лише самого Петра, а дехто пов’язував його з тим, що свято наполовину менше. На Полупетра вшановували пастухів, а також тварин. Деінде навіть не доїли корів, а варили борщ у трьох горщиках, оскільки Петро тричі зрікався Христа. Цього дня пастухи мали змогу відпочити – не випасали тварин, тому казали: «На Полупетра щаслива дітвора» (у давнину підпасичами зазвичай були діти). З Полупетром пов’язано чимало приказок і прислів’їв, присвячених тваринам: «Коло худоби походиш, то сам собі вгодиш», «Як корова у хліві, то є харч на столі», «У ледачого господаря кінь не побіжить» тощо.

Іменинники нині Петро, Андрій, Яків, Іван, Пилип, Матвій.

11-12 місячні дні. Місяць у Стрільці. Після важкого робочого тижня, багатьом із нас захочеться відпочити по-повній, із певним розмахом. І дійсно: багатьох “попустить” - настрій поліпшиться, похмурі думки розійдуться, песимістичний туман якщо й не зникне до останнього атома, то принишкне, відійде в темні закапелки душі. Тож позитивні емоції з успіхом компенсуватимуть напругу, яка накопичилась за тиждень. Ймовірні несподівані знахідки, щедрі подарунки. Дуже великий шанс знайти підтримку й розуміння навіть у чужих людей.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році – +9,4, а найтеплішим у 1922 – +35,1.