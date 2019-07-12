Християни східного обряду святкують Петра і Павла

Християни східного обряду 12 липня відзначають одне з найбільших християнських свят - День Святих Первоверховних апостолів Петра і Павла.

Про це повідомляє Укрінформ.

Водночас цього дня завершується Петрівка - піст, що тривав упродовж кількох тижнів. Петро і Павло, згідно з Євангелієм, були учнями Ісуса Христа. За переказами, апостол Петро був старшим братом апостола Андрія, і до зустрічі з Христом мав ім'я Симон. Апостольське ім'я Петро - з грецької «камінь» або «скеля» - дав йому Ісус Христос, коли покликав йти за собою як учня і послідовника.

Разом із тим Ісус Христос наділив свого учня здатністю зцілювати людей і бути захисником рибалок. Петро першим з усіх апостолів повірив у божественне призначення Ісуса Христа і був особливо відданий Йому. Саме Петро був першим з апостолів, кому Христос з'явився після свого воскресіння. Доля апостола Павла теж була не простою.

Спочатку, як відомо з Євангелія, він носив єврейське ім'я Савл і тільки після хрещення одержав ім'я Павло. За походженням він належав до фарисеїв, які відзначалися особливою відданістю ретельному виконанню усіх релігійних обрядів та звичаїв, що були заповідані предками.

Попервах проповідь Христових апостолів викликала його гаряче обурення, і Савл став одним з їхніх гонителів. Він отримав від юдейських первосвящеників повноваження вирушити до Дамаска для винищення у цьому місті всіх послідовників християнського вчення, проте, на шляху до Дамаску, був навернений до Христової віри Самим Господом. Після цього Савл хрестився і став ревним і, вочевидь, найактивнішим проповідником та будівничим Христової Церкви, а також видатним теологом і апологетом християнства.

У давні часи в Україні до свята Петра і Павла готувались дуже ретельно. Білили хати, оздоблювали стіни оселі рушниками, прибирали на подвір'ї. Рано вранці святково прибрані люди разом із дітьми вирушали до церкви.

Після свята Петра і Павла в Україні розпочинаються жнива.