Календар на всю голову. 14 липня

Цього дня в 1789 році парижани-повстанці штурмували Бастилію, а в 1933 році відбулася прем'єра мультфільму про матроса Попая

14 липня 1454 року в місті Монтепульчано (Тоскана, Італія) народився Анджело Поліціано - італійський поет і вчений-гуманіст. Найзначніші твори - поема «Станси для турніру» і драма у віршах «Сказання про Орфея».

14 липня 1602 року в містечку Пешине (в області Абруццо, Італія) народився Джуліо Мазаріні - французький кардинал, перший міністр Франції, який заступив на пост по протекції королеви Анни Австрійської.

14 липня 1726 року царським указом в Україні ліквідовані сердюцькі полки. Сердюки, або, як їх ще називали, серденята, сердюцькі (охочепіхотні полки) були воїнами найманих піхотних частин, які утримувалися гетьманами Війська Запорозького з другої половини XVII - першої половини XVIII ст. Саме вони становили гвардію Гетьмана. Сердюков набирали з українського населення, козаків Гетьманщини і Запоріжжя, які йшли на службу за зміст і платню від гетьманського уряду. Середній сердюцький полк налічував 400-500 чоловік і ніс військову службу на кордонах, всередині країни або охороняли гетьманську резиденцію.

14 липня 1789 року парижани-повстанці взяли штурмом укріплену королівську в'язницю-фортецю Бастилію, символ тиранії династії Бурбонів. З 1880 року - Національне свято Франції.

14 липня 1795 року в шосту річницю взяття Бастилії паризька площа, де нещодавно стояла гільйотина, що позбавила життя Робесп'єра і 22 його прихильників, отримала нове ім'я - площа Згоди.

14 липня 1800 року в Парижі, Франція, помер Лоренцо Маскероні - італійський математик і поет. Абат, професор алгебри і геометрії, ректор Павійського університету, він написав глибокі трактати, а також займав державні пости в Цизальпійській республіці.

14 липня 1817 року в Парижі, Франція, померла Анна де Сталь - баронеса, французька письменниця.

14 липня 1845 року через спалах складу селітри почалася велика пожежа в Нью-Йорку. Вогонь знищив тисячу будинків, залишивши після себе численні жертви серед населення.

"Поцілунок" Густав Клімт

14 липня 1862 року в передмісті Баумгартен (Відень), Австро-Угорщина, народився Густав Клімт - відомий австрійський художник, основоположник модерну в австрійському живописі. Головним предметом його живопису стало жіноче тіло, а більшість робіт відрізняє відвертий еротизм.

14 липня 1867 року в кар'єрі під Редхіллом шведський винахідник Альфред Нобель вперше продемонстрував дію динаміту. Новинка була запатентована автором в листопаді 1867 року і до середини XX ст. використовувалася як основний вибуховий засіб.

14 липня 1882 року в Гуляйполі (нині - Запорізька область) народився Єлисей Карпенко - український письменник, актор, театральний діяч, часто використовував псевдоніми: Є. Карпенко-Український, Олег Азовський, Andreu Ira, Степовий гість, Шашура Олександра, Андрій Люшня та ін.

14 липня 1894 року у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч. Дві команди - зі Львова та з Кракова - бігали по полю нового стадіону в британському стилі 100х120 м, будівництво якого на території Стрийського парку закінчилося тільки в травні 1894 року. Львів'яни грали у білих футболках та сірих штанцях, а гості - у білих футболках та синіх штанцях. Поєдинок судив професор Виробек з Кракова. На стадіоні місткістю десять тисяч глядачів зібралося приблизно три тисячі уболівальників. Стійками воріт служили два прапорці, застромлені в землю. Футболісти штовхали м'яч сім хвилин. До першого гола. Матч Львів - Краків закінчився з рахунком 1:0 на користь українців. Єдиний м'яч у ворота гостей провів другокурсник Львівської учительської гімназії Володимир Хомицький, який грав на лівому боці поля.

14 липня 1897 року в селі П'ядики (нині - Івано-Франківська область) народився Мирослав Ірчан - український поет, прозаїк, публіцист, драматург, перекладач, літературознавець, журналіст, історик, видавець. У 1922-1923 рр. жив в Празі, навчався в Карловому університеті, а в жовтні 1923 року рушив до Канади, де друкувався в місцевій українській пресі, редагував масові українські журнали "Робітниця" і "Світ молоді", був секретарем заокеанської філії Спілки пролетарських письменників "Гарт". Влітку 1932 року повернувся до Харкова, очолював літературну організацію "Західня Україна".

14 липня 1902 року в Венеції раптово обрушилася дзвіниця-кампанила на площі Святого Марка - один із символів міста, найстаріша в Італії готична споруда. Під руїнами загинуло чимало унікальних середньовічних статуй.

14 липня 1903 році в Сан-Франциско (Каліфорнія, США) народився Ірвінг Стоун - американський письменник, один з основоположників біографічного роману. Автор створив 25 романів про життя великих людей.

14 липня 1907 року в Парижі, Франція, народилася Аннабелла (Сюзанна Жоржетта Шарпантьє) - французька актриса.

14 липня 1912 року в містечку Окима (шт. Оклахома, США) народився Вуді Гатрі - американський співак, музикант, представник напрямків фолк і кантрі. Він залишив після себе тисячі пісень. По його автобіографії знятий фільм "На шляху до слави" ("Bound For Glory") кінорежисера Хел Ешбі, який отримав дві статуетки "Oscar".

14 липня 1913 року в місті Омаха (Небраска, США) народився Джеральд Форд - 38-й президент США.

14 липня 1915 року із Шуазі-ле-Руа, департамент Сена і Уаза, через 79 років після поховання прах автора "Марсельєзи" ("La Marseillaise") Руже де Ліля з почестями перепоховали в Будинку інвалідів в Парижі.

14 липня 1916 року румунський і французький поет Трістан Тцара опублікував в Цюріху маніфест дадаїзму (маніфест Дада). Дадаїзм - авангардистська мистецька течія початку XX ст., яка виникла в Швейцарії як протест проти I Світової війни. Дадаїзм був своєрідним художнім хуліганством і виражався в безглуздих поєднаннях слів і звуків, в каракулях, псевдочертежах, наборі випадкових предметів.

14 липня 1918 року в місті Уппсала, Швеція, народився Інгмар Бергман - шведський режисер театру і кіно, сценарист, письменник. У жовтні 2015 року в Швеції з'явилися банкноти із зображенням діяча культури: на купюрах номіналом 200 крон - портрет режисера і кадр з його шедевра "Сьома печатка".

14 липня 1919 року в італійському Пармі народився Ліно Вентура - французький актор італійського походження, який здобув популярність, знімаючись у французьких фільмах. Найбільш популярні фільми: "Шукачі пригод", "Зануда", "Знедолені", "Під попереднім слідством", "Друге дихання", "Армія тіней", "Сицилійський клан".

14 липня 1928 року в Тифлісі, Грузія, народився Нодар Думбадзе - грузинський письменник. Автор романів: "Я, бабуся, Іліко та Іларіон", "Я бачу сонце", "Білі прапори", "Закон вічності".

14 липня 1933 року на екрані нью-йоркського кінотеатру "Paramount" в Манхеттені відбулася прем'єра мультфільму про матроса Попая - "Popeye The Sailor", знятого американським аніматором, режисером і продюсером Максом Флейшером. Успішний дебют Попая приніс "Fleischer Studios" дохід в розмірі $500 і замовлення ще на дванадцять серій. Одним з головних відмінностей мультсеріалу від коміксу став шпинат.

14 липня 1939 року в місті Плзень, Чехія, народився Карел Готт - чеський естрадний співак.

14 липня 1939 року в Празі, Чехія, помер Альфонс Муха - чесько-моравський живописець, театральний художник, ілюстратор, ювелірний дизайнер і плакатист, яскравий представник стилю "art nouveau".

14 липня 1942 року в Мадриді, Іспанія, народився Хав'єр Солана - Верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики, екс-генеральний секретар НАТО.

14 липня 1946 року вийшло в світ перше видання книги "Догляд за дитиною і її виховання" знаменитого доктора-педіатра Бенджаміна Спока.

14 липня 1952 року в Майамі (Флоріда, США) народився Джефф Ліндсі - американський письменник, автор романів про серійного вбивцю Декстера Моргана.

14 липня 1952 року американська компанія "General Motors" оголосила, що починає комплектувати автомобілі кондиціонерами.

14 липня 1954 року Принстонський університет в США вперше оголосив про передачу комп'ютерів в приватне користування.

14 липня 1959 року відбулася британська прем'єра комедії "Дехто любить це гарячим" ("У джазі тільки дівчата" ("Some Like It Hot")) режисера Біллі Вайлдера за участю Мерилін Монро.

14 липня 1969 року вибухнув швидкоплинний військовий конфлікт між Сальвадором і Гондурасом, що тривав шість днів - з 14 по 20 липня 1969 року. Приводом до війни послужив програш команди Гондурасу команді Сальвадора в матчах плей-офф відбіркового етапу чемпіонату світу з футболу. Незважаючи на швидкоплинність, війна дорого коштувала обом сторонам - загальні втрати склали кілька тисяч чоловік, війна. Мирний договір був підписаний тільки через 10 років після закінчення війни, але регіональний інтеграційний проект Центральноамериканського спільного ринку був похований.

14 липня 1982 року в Англії в прокат вийшов фільм "Стіна" ("Pink Floyd: The Wall") режисера Алана Паркера, знятий за сценарієм Роджера Вотерса. Американська прем'єра відбулася лише 6 серпня 1982 року. Частково стрічка грунтувалася на біографіях Роджера Вотерса і Сіда Барретта.

14 липня 1989 року з конвеєра автозаводу "Комунар" - головного підприємства виробничого об'єднання "АвтоЗАЗ" - зійшов тримільйонний з початку випуску автомобіль "Таврія".

14 липня 1995 року в Києві помер Олесь Гончар - великий український письменник, прозаїк, публіцист, громадський діяч. Один з найбільших представників української художньої прози другої половини XX ст. Академік АН України. Герой України (2005, посмертно). Автор романів: "Прапороносці", "Таврія", "Перекоп", "Людина і зброя", "Тронка", "Собор", "Циклон", "Берег любові", "Твоя зоря", "Крапля крові".

14 липня 1995 року в Києві відійшов в інший світ Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (у миру - Василь Романюк) - український православний релігійний діяч, богослов, Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ Київського Патріархату (1993 -1995).

14 липня 1997 року вперше в історії на реставрацію закрився головний читальний зал Нью-Йоркської публічної бібліотеки.

14 липня 1998 року в Манчестері (шт. Нью-Гемпшир, США) помер Річард Макдональд - каліфорнійський ресторатор, разом зі старшим братом Морісом організував в 1940 році ресторан швидкого обслуговування, пропонуючи виключно американську кухню. Їх ідею в 1954 році підхопив Рей Крок, створивши всесвітню мережу ресторанів "McDonald's".

14 липня 2010 року в Лондоні, Велика Британія, помер сер Чарлз Маккерас - австралійський диригент, лицар-бакалавр. У 1987-1992 рр. він очолював Національну оперу Вельсу. Музикант виступав із симфонічним оркестром ВВС, Філармонією, Чеським філармонічним оркестром, "Metropolitan Opera" і іншими колективами.

14 липня 2013 року в Києві помер Павло Сохань - український історик-славіст, джерелознавець, археограф, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.

Олександр Рудяченко, Київ