Forbes назвав топ-100 найбільш високооплачуваних знаменитостей

Американська співачка Тейлор Свіфт посіла перше місце в топ-100 найбільш високооплачуваних знаменитостей за версією журналу Forbes.

Як повідомляє Громадське, за 2019 рік дохід співачки збільшився на 131% і склав 185 мільйонів доларів.

Для Свіфт це стало найбільшим доходом за всю кар'єру. Найбільше грошей співачка отримує від гастролей.

Вперше артистка очолила рейтинг Forbes у 2016 році.

На другому місці опинилася модель Кайлі Дженнер з річним доходом в 170 мільйонів доларів. Третю сходинку посів репер Каньє Уест зі 150 мільйонами доларів.

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Також до першої десятки потрапили: футболіст Ліонель Мессі — 127 мільйонів, співак Ед Ширан — 110, футболіст Кріштіану Роналду — 109, футболіст Неймар — 105, гурт The Eagles — 100, письменник Філ Макгроу — 95, боксер Сауль Альварес — 94.

Forbes оцінював доходи знаменитостей з червня 2018 року по червень 2019 року. Вони вважалися без урахування податків і гонорарів учасникам їхніх команд.