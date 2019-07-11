У Києві презентували стрічку про двох кухарів “Смачного!”

У Києві презентували стрічку про двох кухарів “Смачного!”

Фото, відео
Укрінформ
У Києві відбулася презентація короткометражної стрічки "Смачного", знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це такий особливий проєкт, їх небагато буває у своєму роді..., в якому з'являються нові дружні стосунки, з'являються якісь нові сенси, нова філософія, що поробиш, і навіщо. Для мене особисто, і для всіх причетних до проєкту, він став такою черговою точкою, до якої хотілося дійти, і рухатися далі. Це приклад того, що йде від душі, як нам хочеться показати Україну іноземцям", - сказав державний секретар Мінінформполітики Артем Біденко під час презентації фільму .

У Києві презентували короткометражну стрічку про двох кухарів “Смачного!”//Фото: Укрінформ,Геннадій Мінченко

Він зазначив, що молоде покоління сприймає Україну, як надзвичайно красиву та сучасну країну у всьму, в кухні, в танцях, в музиці.

За його словами, стрічка "Смачного" є продовженням минулорічної стрічки "Дякую".

"Думаю, нам вдалося створити серію фільмів про Україну й серію історій про українців, які справді надихають приїхати сюди, і побувати тут", - сказав Біденко.

Радниця міністра інформполітики Марина Соботюк зазначила, що цю короткометражку буде відправлено на безліч міжнародних фестивалів і конкурсів, як і попередню стрічку "Дякую".

Після презентації фільму "Смачного" відбувся майстер-клас з приготування страв, що були у стрічці. Усі гості мали змогу долучитися до приготування вареників.

“Смачного!” – це короткометражна стрічка про двох кухарів: українця Миколу і француза Патріка. Двом друзям вдалося поєднати гастрономічні можливості України та Франції і створити новий неперевершений смак.

Робота є продовженням минулорічної стрічки "Дякую", в якій японець подорожував Україною, відкриваючи її глядачам у світі.

Працювали над короткометражкою Best Friends Film.

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Як повідомляв Укрінформ, торік відбулася презентація української стрічки "Дякую".

Фільм був відзначений спеціальною премією Special awards на кінофестивалі Zagreb Tourfilm Festival (м. Загреб, Хорватія). Також стрічка посіла друге місце у номінації "Туристичний напрямок - Регіон" на XI Міжнародному фестивалі туристичних фільмів Tourfilm Riga 2018 у Ризі (Латвія). "Дякую" виграла і в номінації "найкращий монтаж" на щомісячному міжнародному фестивалі Short to the point (Румунія).

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