У Києві презентували стрічку про двох кухарів “Смачного!”

У Києві відбулася презентація короткометражної стрічки "Смачного", знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це такий особливий проєкт, їх небагато буває у своєму роді..., в якому з'являються нові дружні стосунки, з'являються якісь нові сенси, нова філософія, що поробиш, і навіщо. Для мене особисто, і для всіх причетних до проєкту, він став такою черговою точкою, до якої хотілося дійти, і рухатися далі. Це приклад того, що йде від душі, як нам хочеться показати Україну іноземцям", - сказав державний секретар Мінінформполітики Артем Біденко під час презентації фільму .

У Києві презентували короткометражну стрічку про двох кухарів “Смачного!”//Фото: Укрінформ,Геннадій Мінченко

Він зазначив, що молоде покоління сприймає Україну, як надзвичайно красиву та сучасну країну у всьму, в кухні, в танцях, в музиці.

За його словами, стрічка "Смачного" є продовженням минулорічної стрічки "Дякую".

"Думаю, нам вдалося створити серію фільмів про Україну й серію історій про українців, які справді надихають приїхати сюди, і побувати тут", - сказав Біденко.

Радниця міністра інформполітики Марина Соботюк зазначила, що цю короткометражку буде відправлено на безліч міжнародних фестивалів і конкурсів, як і попередню стрічку "Дякую".

Після презентації фільму "Смачного" відбувся майстер-клас з приготування страв, що були у стрічці. Усі гості мали змогу долучитися до приготування вареників.

“Смачного!” – це короткометражна стрічка про двох кухарів: українця Миколу і француза Патріка. Двом друзям вдалося поєднати гастрономічні можливості України та Франції і створити новий неперевершений смак.

Робота є продовженням минулорічної стрічки "Дякую", в якій японець подорожував Україною, відкриваючи її глядачам у світі.

Працювали над короткометражкою Best Friends Film.

Як повідомляв Укрінформ, торік відбулася презентація української стрічки "Дякую".

Фільм був відзначений спеціальною премією Special awards на кінофестивалі Zagreb Tourfilm Festival (м. Загреб, Хорватія). Також стрічка посіла друге місце у номінації "Туристичний напрямок - Регіон" на XI Міжнародному фестивалі туристичних фільмів Tourfilm Riga 2018 у Ризі (Латвія). "Дякую" виграла і в номінації "найкращий монтаж" на щомісячному міжнародному фестивалі Short to the point (Румунія).