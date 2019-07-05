Афіша на Івана Купала: як Київ відзначатиме свято сонця і кохання
Kupala
Що цікавого: Стрибати через багаття, взявшись за руки, плести вінки і шукати квітку папороті — зовсім небагато з планів на KUPALA. Локацію перетворять на фантастичний ліс, прикрасять парк тисячею свічок і додадуть електронну музику. Її буде багато: головна сцена для танців до світанку і акустична для чілу під зірковим небом.
З традиційних купальських гулянь на фестивалі – пошуки цвіту папороті, танці у воді, плетіння вінків, пророцтва від справжньої ворожки, купальське вогнище, хоровод.
Коли: 5-6 липня
Де: Арт-завод “Платформа” (вул. Біломорська, 1-А)
Скільки: 200 грн
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Фестиваль Ніч на Івана Купала 2019 Party
Що цікавого: Ці вихідні безсумнівно будуть присвячені магії купальської ночі, оповиті чарівними переказами, дивовижними обрядами та іншими цікавинками народного гуляння, адже святкування Івана Купала і до сьогоднішнього дня залишається незмінною українською традицією!
На вас очікують майстер-класи, концерт, купальське таємниче дійство, сцена біля басейну, чарівні фотозони.
Коли: 6-7 липня
Де: Sky Family Park
Скільки: 250 грн
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На Івана Купала
Що цікавого: З давніх-давен Івана Купала є найколоритнішим та найцікавішим святом літа. Цьогоріч у музеї відтворять купальське обрядове дійство, познайомлять вас з головними персонажами свята – Купалом та Мареною, проведуть майстер-класи з вінкоплетіння та заведуть традиційні хороводи навколо «купайлиці».
Під час свята ви зможете також придбати святкову атрибутику на традиційному ярмарку народних ремесел.
Коли: 6 липня
Де: Національний музей архітектури та побуту України
Скільки: 50 грн
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Івана Купала у Феофанії
Що цікавого: Святкування Івана Купала у Феофанії.
Програма на суботу:
15:00 Початок роботи дитячих атракціонів
16:00 Дитяча анімаційна програма про свято Івана Купала
16:30-20:00 Майданчик безкоштовних творчих майстер-класів
16:30 Безкоштовні майстер-класи з плетіння купальських віночків
18:00 Театральна вистава у виконанні Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня"
19:00 Традиційний купальський обряд проводжання Мари на воду
19:30 Запуск віночків
20:30 Народні танці та хороводи
22:00 Фаєр-шоу
Програма на неділю:
15:00 Початок роботи дитячих атракціонів
16:00 Унікальна обрядова програма у виконанні фольклорного ансамблю "Берегиня Колонщина"
17:00 Водний батл "Гарячі козаки та козачки"
16:30 Безкоштовні майстер-класи з плетіння віночків
19:00 Проведення конкурсу на найкраще українське вбрання серед відвідувачів парку
19:30 Традиційні народні гуляння та етно-дискотека
Коли: 6-7 липня
Де: Парк “Феофанія”
Скільки: Не вказано
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Водяна Битва у Феофанії
Що цікавого: Беріть із собою все, що може поливати і видавати потоки води (водні пістолети, звичайні пластикові пляшки, відерця) і приходьте у Феофанію. Запрошено батьків і дітей, бабусь та дідусів. Буде весело!
Коли: 7 липня
Де: Парк “Феофанія”
Скільки: 30 грн
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Kurenivka Kupala Night – Radical Ritual
Що цікавого: Kurenivka Camp починає пригоди за межами свого палацу культури! Бьорнери вирушають у своєрідне роадшоу, перша точка в якому – кращий пляж Києва "ЮБК", фестиваль Гедонізм.
Вгадайте, що буде, якщо в один котел потраплять вогонь, ритуали, пляж, річка і Куренівка?
Правильно – Ніч Івана Купала.
Коли: 6 липня
Де: Південний Берег Києва
Скільки: Не вказано
Більше інформації: Facebook
Фестиваль "Ніч на Івана Купала" 2019
Що цікавого: 5 липня – неофіційне відкриття фестивалю на підтримку сімейних цінностей, української народної культури й мистецтва в арт-просторі JUST IN SPACE (вул. Братська, 6)
6 липня – Свято «Купальської ночі»
7 липня – День Радості, Мрії та Надії в спортивно-розважальному комплексі X-PARK (парк Муромець)
Коли: 5-7 липня
Де: X-PARK
Скільки: Від 99 грн
Більше інформації: Facebook
All American Independence Day
Що цікавого: Найочікуваніша та наймасштабніша подія року в Американському домі. Тут будуть грилювати та чілитись, співати і денсити, змагатися та роздавати призи.
Одягайте червоне, біле та синє і приєднуйтеся до святкування Дня незалежності США.
Коли: 7 липня
Де: American House Kyiv (вул. Миколи Пимоненка, 6)
Скільки: Вхід вільний, необхідно згенерувати безкоштовний квиток
Більше інформації: Facebook
American Independence Day Picnic 2019
Що цікавого: Щорічний пікнік до Дня незалежності Сполучених Штатів Америки. Якщо активний час з родиною, смачна їжа, гарна музика – це ідеальний сценарій вашого вихідного дня, то не зволікайте і першими отримайте перепустку на територію радості.
Коли: 6 липня
Де: Kyiv International School Stadium (Святошинський провулок, 3-А)
Скільки: 250 грн
Більше інформації: Facebook
Кіно просто неба на Khreschatyk FOOD FEST
Що цікавого: Беріть друзів та йдіть дивитися кіно просто неба в центрі Києва. Обіцяють, що буде затишно, багато смачненького, а ще тут покажуть дуже крутий фільм – "Шпигун, що мене кинув!"
Коли: 5 липня
Де: вул. Богдана Хмельницького, 16-22
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Вечір фронтової пісні "Пісні Залізного трону"
Є можливість доторкнутися до нашої історії, згадати всіх побратимів, поспілкуватися у колі однодумців, заспівати фронтових пісень.
Коли: 5 липня
Де: Майдан Незалежності
Скільки: Не вказано
Більше інформації: Facebook
Вода беz PET – Дніпру respect!
Що цікавого: День Дніпра – це можливість поєднати у одному заході розваги для дітей з екологічною складовою, чилінг, майстер-класи та вкотре звернути увагу громадськості на екологічні проблеми головної водної артерії України – Дніпра.
На вас чекатиме видовищний переплив Дніпра «Swim across Dnipro». Дистанція, яку долатимуть плавці, – 500 метрів.
Коли: 7 липня
Де: Оболонська набережна
Скільки: Не вказано
Більше інформації: Facebook
День Нептуна на пляжі "Наталка"
Що цікавого: Хвиля позитиву та яскравих емоцій просто накриє вас на святкуванні Дня Нептуна! На вас чекають ігри, конкурси, подарунки, виступи музичних та шоу-колективів, аніматори, майстер-класи та пляжні сімейні активності.
Коли: 6 липня
Де: Оболонська набережна
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Ніч у PinchukArtCentre
Що цікавого: Щорічна спеціальна подія – «Ніч у PinchukArtCentre». Цього року вона проходить під час роботи виставки «Заборонене зображення», що присвячена Борису Михайлову та Харківський Школі Фотографії. Це унікальна можливість відвідати арт-центр вночі, встановити власний зв'язок з мистецтвом та розкрити для себе роботи художників.
На відвідувачів чекають музичний, театральний та літературний перформанси, а також квест експозицією та Instagram-конкурс.
Коли: 5 липня
Де: PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2)
Скільки: Вхід вільний
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"Музей" виборчого трешу
Що цікавого: У “Музеї” виборчого трешу будуть представлені одні з найбільш вражаючих та дещо абсурдних прикладів “гречкосійства” кандидатів під час виборів різних років, зібраних Рухом ЧЕСНО, їхніми партнерами та читачами.
Мета “Музею” виборчого трешу – нагадати українцям, що ганебне явище “гречкосійства” не має толеруватися у свідомому суспільстві, адже призводить лише до змагання “гаманців”, а не досвіду та програм політиків.
“Музей” має освітній характер, не несе жодної агітаційної мети та покликаний продемонструвати виборцям, чому “гречкосійство” – ганебне явище української політики. Ані Рух ЧЕСНО, ані Національний музей історії України не виступають за чи проти будь-якого політика чи політичної партії. У музеї буде дотримано баланс експонатів від різних політичних сил.
Коли: 5 липня – 10 серпня
Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2)
Скільки: 5 та 6 липня вхід вільний, в інші дні – за вартістю вхідного квитка до музею
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