У лондонському супермаркеті знайшли стейк, схожий на Путіна

У супермаркеті Aldi покупець знайшов стейк з яловичини ангус, який нагадав йому російського президента Володимира Путіна.

За преміальний шматок м'яса просять 2.99 фунтів, повідомляє таблоїд The Sun.

Музикант Мет Гордон розповів, що відправився за покупками до чаю, але проходячи повз м'ясний відділ, зупинився, як укопаний: «Я не міг у це повірити. Мій біфштекс був схожий на Володимира Путіна. Я проходив повз нього пару разів, і щоразу він все більше скидався на Путіна".