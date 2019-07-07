У Бразилії помер "батько босанови"

Знаменитий бразильський музикант, засновник стилю босса-нова Жуан Жілберту помер цієї суботи в своєму будинку в Ріо-де-Жанейро у віці 88 років.

Про це повідомляє BBC

«Засновник музичного стилю босса-нова Жуан Жілберту помер у віці 88 років. Музикант зустрів смерть у власному будинку в Ріо-де-Жанейро в суботу», - йдеться в повідомленні.

Причини смерті не уточнюються, але останні роки Жуан, за словами його внука, «мужньо й достойно боровся з хворобою».

Як відомо, Жуан Жілберту був відомий як піонер музичного жанру босса-нова, який набув значної міжнародної популярності в 60-і роки минулого століття. Народився музикант у штаті Баїя на північному сході Бразилії у 1931 році й почав власну музичну кар’єру у 18 років. Вихід його альбому Chega de Saudade наприкінці 50-х років став знаковим моментом для бразильської музики. Довгий час Жілберту мешкав у США та Мексиці, але в 1980 році повернувся на батьківщину.