Меланію Трамп на батьківщині увічнили в дереві бензопилкою

У Словенії встановили статую Меланії Трамп, вирізану бензопилкою зі стовбура дерева.

Як повідомляє ВВС, скульптура зʼявилася на околиці словенського міста Севниця, де народилася перша леді США.

«Статуя першої леді США Меланії Трамп з'явилася на околиці її рідного міста у Словенії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що статую зі стовбура дерева випиляв місцевий мешканець, якого найняв американський художник Бред Дауні. Пані Трамп постала тут одягненою в синє пальто, вказуючи рукою в небо.

Утім, деякі містяни вважають, що цей образ не схожий на Меланію.

Севниця стала туристичним центром, відколи Дональд Трамп був обраний президентом США, а Меланія Трамп стала першою леді Америки.

Фото: AFP