Меланію Трамп на батьківщині увічнили в дереві бензопилкою
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Укрінформ
У Словенії встановили статую Меланії Трамп, вирізану бензопилкою зі стовбура дерева.
Як повідомляє ВВС, скульптура зʼявилася на околиці словенського міста Севниця, де народилася перша леді США.
«Статуя першої леді США Меланії Трамп з'явилася на околиці її рідного міста у Словенії», - йдеться у повідомленні.
Утім, деякі містяни вважають, що цей образ не схожий на Меланію.
Севниця стала туристичним центром, відколи Дональд Трамп був обраний президентом США, а Меланія Трамп стала першою леді Америки.
Фото: AFP