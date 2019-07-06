Театральний фестиваль-премія ГРА назвав лавреатів

Другий всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА («GRA» («GreatRealArt»)) оголосив 12 лавреатів у шести загальних номінаціях, які продовжать боротьбу за український театральний «Оскар».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, урочисте оголошення відбулося у п'ятницю у Київському національному академічному театрі оперети.

До шорт-листа цьогорічного фестивалю-премії увійшли такі вистави:

Номінація «За найкращу драматичну виставу» – «Погані дороги», Київський Академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра;

«Коріолан», Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка.

Номінація «За найкращу виставу для дітей» – «Король Дроздобород», Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва;

«Пливе човен, казок повен», Рівненський академічний обласний театр ляльок.

Номінація «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу» - «Скрипаль на даху», Київський національний академічний театр оперети.

«Орфей і Еврідіка», Одеський національний академічний театр опери та балету.

Номінація «За найкращу хореографічну / балетну / пластичну виставу» - «Спляча красуня» Академічний театр «Київ Модерн-балет»;

«Правда під маскою»: «Пульчинелла», «Весна священна», Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької.

Номінація «За найкращу пошуково-експериментальну виставу» - «Світ у горіховій шкаралупі», Київський академічний театр на Печерську;

«Баби Бабеля», Одеський академічний обласний театр ляльок.

Театральний фестиваль-премія ГРА «GRA» («Great Real Art») була заснована Національною спілкою театральних діячів України минулоріч. Проект проходив вперше в історії країни і за відгуками український та зарубіжних театральних критиків, та глядачів, виявився успішним. Кількість цьогорічних театральних колективів-учасників проекту, що пройшли технічний відбір, збільшилася з 70 до 83.

Спочатку Експертна рада обрала 30 кращих, а тепер визначилася із 12-ма, які продовжать боротьбу за звання найкращих.

Засновником та організатором Фестивалю-премії є Національна спілка театральних діячів України. «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року.

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Кожний театр має право висунути на здобуття премії лише одну зі своїх прем’єр, які вийшли протягом року, за власним вибором згідно з принципом: «один заявник – одна заявка».

Відбір учасників проходить у декілька етапів:

І етап – на основі поданих від театрів заявок Експертною Радою формується лонг-лист учасників. Термін формування лонг-листа у 2019 р. – до 20 березня.

ІІ етап – після перегляду Експертною Радою наживо вистав з лонг-листа формується шорт-лист з 12 вистав (по 2 вистави у кожній номінації). Термін формування шорт-листа у 2019 р. – до 27 червня.

ІІІ етап – показ вистав у м. Київ та визначення переможців Міжнародним журі. Термін проведення підсумкового показу Фестивалю-Премії у 2019 р. – друга половина листопада.

У листопаді в Києві відбудеться показ цих виставна різних театральних майданчиках столиці.

Переможців члени Міжнародного журі 24-29 листопада.