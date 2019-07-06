Театральний фестиваль-премія ГРА назвав лавреатів
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, урочисте оголошення відбулося у п'ятницю у Київському національному академічному театрі оперети.
До шорт-листа цьогорічного фестивалю-премії увійшли такі вистави:
Номінація «За найкращу драматичну виставу» – «Погані дороги», Київський Академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра;
«Коріолан», Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка.
Номінація «За найкращу виставу для дітей» – «Король Дроздобород», Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва;
«Пливе човен, казок повен», Рівненський академічний обласний театр ляльок.
Номінація «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу» - «Скрипаль на даху», Київський національний академічний театр оперети.
«Орфей і Еврідіка», Одеський національний академічний театр опери та балету.
Номінація «За найкращу хореографічну / балетну / пластичну виставу» - «Спляча красуня» Академічний театр «Київ Модерн-балет»;
«Правда під маскою»: «Пульчинелла», «Весна священна», Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької.
Номінація «За найкращу пошуково-експериментальну виставу» - «Світ у горіховій шкаралупі», Київський академічний театр на Печерську;
«Баби Бабеля», Одеський академічний обласний театр ляльок.
Театральний фестиваль-премія ГРА «GRA» («Great Real Art») була заснована Національною спілкою театральних діячів України минулоріч. Проект проходив вперше в історії країни і за відгуками український та зарубіжних театральних критиків, та глядачів, виявився успішним. Кількість цьогорічних театральних колективів-учасників проекту, що пройшли технічний відбір, збільшилася з 70 до 83.
Спочатку Експертна рада обрала 30 кращих, а тепер визначилася із 12-ма, які продовжать боротьбу за звання найкращих.
Засновником та організатором Фестивалю-премії є Національна спілка театральних діячів України. «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року.
Кожний театр має право висунути на здобуття премії лише одну зі своїх прем’єр, які вийшли протягом року, за власним вибором згідно з принципом: «один заявник – одна заявка».
Відбір учасників проходить у декілька етапів:
І етап – на основі поданих від театрів заявок Експертною Радою формується лонг-лист учасників. Термін формування лонг-листа у 2019 р. – до 20 березня.
ІІ етап – після перегляду Експертною Радою наживо вистав з лонг-листа формується шорт-лист з 12 вистав (по 2 вистави у кожній номінації). Термін формування шорт-листа у 2019 р. – до 27 червня.
ІІІ етап – показ вистав у м. Київ та визначення переможців Міжнародним журі. Термін проведення підсумкового показу Фестивалю-Премії у 2019 р. – друга половина листопада.
У листопаді в Києві відбудеться показ цих виставна різних театральних майданчиках столиці.
Переможців члени Міжнародного журі 24-29 листопада.