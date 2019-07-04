Названі фільми відкриття та закриття X Одеського кінофестивалю

Фільмом відкриття 10 Одеського міжнародного фестивалю стане французька стрічка “Прекрасна епоха”, а фільмом закриття - один із хітів 69 Берлінале “Бог існує, її ім’я – Петрунія”.

Про це повідомляє пресслужба ОМКФ.

“Ювілейний 10-ий Одеський кінофестиваль 12 липня відкриє фільм “Прекрасна епоха” французького режисера Ніколя Бедоса. Стрічка, гучна прем’єра якої відбулась на 72-му Каннському кінофестивалі, розказує про Віктора – чоловіка, якому вже за шістдесят. Його життя перевертається з ніг на голову, коли його дружина зраджує йому з другом сім’ї. Одночасно з цим Віктор дізнається про новітню розвагу: за допомогою історичної реконструкції компанія надає клієнтам можливість поринути у минуле. Віктор вирішує оживити найбільш пам’ятний тиждень життя – коли 40 років тому зустрів велике кохання. Головні ролі у фільми виконали Даніель Отей, Ґійом Кане та Фанні Ардан. Стрічка була надзвичайно тепло прийнята каннською публікою та кінокритиками”, - ідеться в прес-релізі.

Режисер стрічки Ніколя Бедос спочатку зажив собі слави появами на телебаченні та колонкам у пресі, але загальне визнання здобув завдяки письму та театральній режисурі. Двічі номінований на Премію Мольєра, він поставив чотири спектаклі. Крім того, написав сценарії для низки телевізійних і повнометражних фільмів. Три романи авторства Ніколя Бедоса також стали успішними. Останній з них, La Tête Ailleurs, розійшовся накладом понад 120 тисяч примірників.

Закривати 10 Одеський міжнародний кінофестиваль буде стрічка “Бог існує, її ім’я – Петрунія”, яка брала участь в основному конкурсі 69-го Берлінського кінофестивалю. Картина македонської режисерки Теони Струґар Мітевської здобула нагороду екуменічного журі та Нагороду німецької асоціації артхаусних кінотеатрів.

Фільм, заснований на реальних подіях, що сталися кілька років тому на сході Македонії, оповідає про містечко Штиль та давню традицію. Щороку в січні місцевий священник жбурляє в річку дерев’яний хрест, який потім шукають сотні чоловіків. Добра доля і процвітання будуть тому, хто його знайде. Цього разу Петрунії якимось чином вдається потрапити у воду та першою взяти хрест. Її суперники шаленіють – як могла жінка взяти участь у їхньому обряді? Усе неначе летить шкереберть, але Петрунія стоїть на своєму. Вона здобула хрест і не збирається його віддавати.

Македонська режисерка Теона Струґар Мітевська ще в дитинстві спробувала себе як акторка, вивчала живопис і графічний дизайн, потім навчалася на маґістерській програмі з кіно в Школі мистецтв Тіш Нью-Йоркського університету. Вона зняла 5 повнометражних і один короткометражний фільм. Її стрічка “Я з Тітов-Велеса” була показана на більш як 80 фестивалях світу і здобула понад 20 нагород. Показ фільму-закриття відбудеться в останній день Одеського кінофестивалю 20 липня.

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