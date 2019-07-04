Названі фільми відкриття та закриття X Одеського кінофестивалю

Названі фільми відкриття та закриття X Одеського кінофестивалю

Укрінформ
Фільмом відкриття 10 Одеського міжнародного фестивалю стане французька стрічка “Прекрасна епоха”, а фільмом закриття - один із хітів 69 Берлінале “Бог існує, її ім’я – Петрунія”.

Про це повідомляє пресслужба ОМКФ.

“Ювілейний 10-ий Одеський кінофестиваль 12 липня відкриє фільм “Прекрасна епоха” французького режисера Ніколя Бедоса. Стрічка, гучна прем’єра якої відбулась на 72-му Каннському кінофестивалі, розказує про Віктора – чоловіка, якому вже за шістдесят. Його життя перевертається з ніг на голову, коли його дружина зраджує йому з другом сім’ї. Одночасно з цим Віктор дізнається про новітню розвагу: за допомогою історичної реконструкції компанія надає клієнтам можливість поринути у минуле. Віктор вирішує оживити найбільш пам’ятний тиждень життя – коли 40 років тому зустрів велике кохання. Головні ролі у фільми виконали Даніель Отей, Ґійом Кане та Фанні Ардан. Стрічка була надзвичайно тепло прийнята каннською публікою та кінокритиками”, - ідеться в прес-релізі.

Режисер стрічки Ніколя Бедос спочатку зажив собі слави появами на телебаченні та колонкам у пресі, але загальне визнання здобув завдяки письму та театральній режисурі. Двічі номінований на Премію Мольєра, він поставив чотири спектаклі. Крім того, написав сценарії для низки телевізійних і повнометражних фільмів. Три романи авторства Ніколя Бедоса також стали успішними. Останній з них, La Tête Ailleurs, розійшовся накладом понад 120 тисяч примірників.

Закривати 10 Одеський міжнародний кінофестиваль буде стрічка “Бог існує, її ім’я – Петрунія”, яка брала участь в основному конкурсі 69-го Берлінського кінофестивалю. Картина македонської режисерки Теони Струґар Мітевської здобула нагороду екуменічного журі та Нагороду німецької асоціації артхаусних кінотеатрів.

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Фільм, заснований на реальних подіях, що сталися кілька років тому на сході Македонії, оповідає про містечко Штиль та давню традицію. Щороку в січні місцевий священник жбурляє в річку дерев’яний хрест, який потім шукають сотні чоловіків. Добра доля і процвітання будуть тому, хто його знайде. Цього разу Петрунії якимось чином вдається потрапити у воду та першою взяти хрест. Її суперники шаленіють – як могла жінка взяти участь у їхньому обряді? Усе неначе летить шкереберть, але Петрунія стоїть на своєму. Вона здобула хрест і не збирається його віддавати.

Македонська режисерка Теона Струґар Мітевська ще в дитинстві спробувала себе як акторка, вивчала живопис і графічний дизайн, потім навчалася на маґістерській програмі з кіно в Школі мистецтв Тіш Нью-Йоркського університету. Вона зняла 5 повнометражних і один короткометражний фільм. Її стрічка “Я з Тітов-Велеса” була показана на більш як 80 фестивалях світу і здобула понад 20 нагород. Показ фільму-закриття відбудеться в останній день Одеського кінофестивалю 20 липня.

Головне фото: фільм "Прекрасна епоха"

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