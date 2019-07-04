Американець проковтнув 71 хот-дог за 10 хвилин

У четвер, 4 липня, у Нью-Йорку на честь Дня незалежності США відбувся щорічний чемпіонат з швидкісного поїдання хот-догів Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest, у якому переміг Джоуі Честнат, поглинувши 71 хот-дог за 10 хвилин.

Про це повідомляє з місця події власний кореспондент Укрінформу.

«Нині я просто дуже втомлений… Я справді щасливий. Повірте, якщо навіть хтось колись з’їсть 74 хот-доги, я з’їм 75», - розповів переможець журналістам.

Американець з'їв 71 хот-дог за 10 хвилин

35-річний американець переміг з великим відривом вже вдванадцяте, проте не зміг побити власний минулорічний рекорд, який становив 74 хот-доги.

Всього у змаганні взяло участь 18 учасників з усіх штатів. Кожен з них пройшов попередній відбір у своєму регіоні.

Учасникам дається 10 хвилин, аби якомога більше хот-догів перемістилося з тарілок на столі до шлунку. При цьому дозволяється запивати їжу водою, щоправда пиття води дещо гальмує процес. Тому абсолютний чемпіон Джоуі Честнат одразу другою рукою замочує наступний хот-дог у воді, поки першою заштовхує попередній до рота.

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У жіночому заліку перемогла мешканка Лас-Вегаса Мікі Сюдо. Вона змогла заштовхнути в себе 31 хот-дог за 10 хвилин, дещо погіршивши власний минулорічний результат, який становив 34 булки з сосискою. Жіночий рекорд досі належить американці Соні Томас, яка з’їла 45 хот-догів.

На честь свята ресторан Nathan’s Famous, який організовує чемпіонат, пожертвував 100 тисяч безкоштовних хот-догів на користь Банку їжі міста Нью-Йорк в рамках програми боротьби з голодом.

Чемпіонат з поїдання хот-догів Nathan’s Famous проводиться щороку на Коні-Айленді у Нью-Йорку з 1972 року, хоча організатори наполягають, що перший чемпіонат відбувся ще далекого 1916-го.