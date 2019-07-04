Держкіно анонсувало прем’єру “З України до Голлівуду” на Одеському кінофесті

Держкіно анонсувало прем’єру “З України до Голлівуду” на Одеському кінофесті

Укрінформ
Прем’єра документального фільму “З України до Голлівуду” відбудеться 19 липня у секції “спеціальні покази” 10 Одеського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Прем'єра стрічки “З України до Голлівуду” відбудеться 19 липня о 12:30 у червоному залі кінотеатру “Родина” за адресою: Одеса, вулиця Мечникова, 104. Фільм представлятимуть співрежисер Станіслав Сукненко та акторка Іванна Сахно, яка приїде до Одеси з Голлівуду спеціально на прем’єру”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм створено компанією Fresh Production Group за підтримки Держкіно. Режисери стрічки - Галина Кувівчак-Сахно і Станіслав Сукненко, який водночас є автором сценарію. Продюсери - Олег Щербина та Юлія Чернявська. Зйомки фільму проходили в Україні та США.

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У фільмі розповідається про українців, які зробили чималий внесок у творчий розвиток Голлівуду.

“Мало хто знає, що наші співвітчизники відіграли неабияку роль у створенні славнозвісної «фабрики мрій» та виникненні «Оскара» і сприяли появі американських фільмів, що стали історією світового кіномистецтва. Майже кожен із них має свою зірку на «Алеї слави», «Оскар» чи «Золотий глобус», але найважливіше - що всі вони зробили неймовірний внесок, збагативши Голлівуд не тільки своїм талантом, а й принесли в нього власну культуру, частину свого життя. Розповіді про досягнення українців у минулому переплітаються у фільмі з особистими оповідями тих, хто сьогодні «запалює» свої зірки на голлівудському небосхилі”, - зазначається в повідомленні.

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