Держкіно анонсувало прем’єру “З України до Голлівуду” на Одеському кінофесті

Прем’єра документального фільму “З України до Голлівуду” відбудеться 19 липня у секції “спеціальні покази” 10 Одеського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Прем'єра стрічки “З України до Голлівуду” відбудеться 19 липня о 12:30 у червоному залі кінотеатру “Родина” за адресою: Одеса, вулиця Мечникова, 104. Фільм представлятимуть співрежисер Станіслав Сукненко та акторка Іванна Сахно, яка приїде до Одеси з Голлівуду спеціально на прем’єру”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм створено компанією Fresh Production Group за підтримки Держкіно. Режисери стрічки - Галина Кувівчак-Сахно і Станіслав Сукненко, який водночас є автором сценарію. Продюсери - Олег Щербина та Юлія Чернявська. Зйомки фільму проходили в Україні та США.

У фільмі розповідається про українців, які зробили чималий внесок у творчий розвиток Голлівуду.

“Мало хто знає, що наші співвітчизники відіграли неабияку роль у створенні славнозвісної «фабрики мрій» та виникненні «Оскара» і сприяли появі американських фільмів, що стали історією світового кіномистецтва. Майже кожен із них має свою зірку на «Алеї слави», «Оскар» чи «Золотий глобус», але найважливіше - що всі вони зробили неймовірний внесок, збагативши Голлівуд не тільки своїм талантом, а й принесли в нього власну культуру, частину свого життя. Розповіді про досягнення українців у минулому переплітаються у фільмі з особистими оповідями тих, хто сьогодні «запалює» свої зірки на голлівудському небосхилі”, - зазначається в повідомленні.