Новий челендж: зірки намагаються відкрити пляшку ударом ноги

Учасникам необхідно з розвороту відкрутити кришку пляшки. Одним із перших свою майстерність показав голлівудський актор Джейсон Стейтем.

Його колега Райан Рейнольдс також спробував повторити трюк, але щось пішло не так.

Українські зірки теж не пасуть задніх. Так, борець Жан Беленюк написав, що йому знадобилося "100 дублів", щоб челендж таки вдався, а співачка Наталка Могилевська навпаки зняла жартівливий ролик.