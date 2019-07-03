Медики назвали країни, в яких існує небезпека зараження вірусом Зіка

У ряді країн світу продовжують реєструватися випадки захворювання на лихоманку Зіка, тому туристам слід бути обережними.

Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), пише Центр новин ООН.

"У 87 країнах світу була зареєстрована передача вірусу Зіка, ще у 61 країні виявлені комарі Aedes aegypti, які переносять цей небезпечний вірус ... На сьогодні випадки передачі вірусу зареєстровані у США, країнах Латинської Америки, Азії та Африки", - попереджають у ВООЗ.

Наголошують також, що в зоні ризику - багато популярних серед туристів країн, такі як Таїланд, Куба, Багамські острови, Мексика і Домінікана.

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Медики наголошують, що вірус представляє найбільшу небезпеку для плода в утробі матері. Так, зараження вірусом Зіка може вести до мікроцефалії та інших вроджених вад розвитку у дітей. Інфекція також пов'язана з підвищеним ризиком розвитку неврологічних ускладнень у дорослих і дітей, включаючи синдром Гієна-Барре, невропатію і мієліт.

Тому медики рекомендують вагітним жінкам і тим, які планують вагітність на найближчі місяці, як слід зважити всі ризики, перш ніж відправитися в країни, де були зареєстровані випадки захворювання.

ВООЗ рекомендує мандрівникам носити світлий довгий одяг, що покриває більшу частину тіла, використовувати засоби від комарів і спати в приміщеннях, захищених москітними сітками. Експерти також радять використовувати презервативи або взагалі тимчасово відмовитися від занять сексом, оскільки вірус, зокрема, передається статевим шляхом. Тим, у кого проявилися симптоми лихоманки, - підвищення температури, висип, кон'юнктивіт, біль у м'язах і суглобах - слід негайно звернутися до лікаря.