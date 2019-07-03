Медики назвали країни, в яких існує небезпека зараження вірусом Зіка
Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), пише Центр новин ООН.
"У 87 країнах світу була зареєстрована передача вірусу Зіка, ще у 61 країні виявлені комарі Aedes aegypti, які переносять цей небезпечний вірус ... На сьогодні випадки передачі вірусу зареєстровані у США, країнах Латинської Америки, Азії та Африки", - попереджають у ВООЗ.
Наголошують також, що в зоні ризику - багато популярних серед туристів країн, такі як Таїланд, Куба, Багамські острови, Мексика і Домінікана.
Медики наголошують, що вірус представляє найбільшу небезпеку для плода в утробі матері. Так, зараження вірусом Зіка може вести до мікроцефалії та інших вроджених вад розвитку у дітей. Інфекція також пов'язана з підвищеним ризиком розвитку неврологічних ускладнень у дорослих і дітей, включаючи синдром Гієна-Барре, невропатію і мієліт.
Тому медики рекомендують вагітним жінкам і тим, які планують вагітність на найближчі місяці, як слід зважити всі ризики, перш ніж відправитися в країни, де були зареєстровані випадки захворювання.
ВООЗ рекомендує мандрівникам носити світлий довгий одяг, що покриває більшу частину тіла, використовувати засоби від комарів і спати в приміщеннях, захищених москітними сітками. Експерти також радять використовувати презервативи або взагалі тимчасово відмовитися від занять сексом, оскільки вірус, зокрема, передається статевим шляхом. Тим, у кого проявилися симптоми лихоманки, - підвищення температури, висип, кон'юнктивіт, біль у м'язах і суглобах - слід негайно звернутися до лікаря.