"Подерв'янський збирається до СІЗО за свого Гамлета" - соцмережі про дематюкацію

На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроект "Про протидію лихослів'ю". Офіційно - дематюкацію мови.

Авторка законопроекту й заразом неологізму - народний депутат Ольга Богомолець. "Лихослів`я ґвалтує наше щоденне життя, відтак вважаю за потрібне захистити майбутнє України, культуру мислення і мови від ненормативної лексики", - пояснила вона.

У соцмережах законопроект викликав хвилю обговорень. Люди намагаються стримати себе, але вдається не всім. Далі - без коментарів.