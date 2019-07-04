4 липня: народний календар і астровісник

Нині мученика Юліана; де й кому сьогодні тертиме, що робити без гречки і займаємося корекцією

Сьогодні мученика Іуліана Тарсійського. Цей святий жив за часів імператора Діоклетіана. Народився в заможній родині, але рано залишився без батька. Його мати була християнкою і згодом хрестила й сина. Іуліан загинув мученицькою смертю: за наказом правителя, його зашили в мішок з піском і гадюками і кинули в море. Його матері, яка всюди супроводжувала улюбленого сина, відрубали ноги і жінка невдовзі померла.

О цій порі в Україні цвіте льон – одна з найстаріших сільськогосподарських технічних культур світу, відома також своїми лікарськими властивостями. Льон в Україні використовується з давніх часів. Нестор в життєписі св. Феодосія Печерського розповідає, що коли на свято Успіння Богородиці у монастирі скінчилася олива (деревна олія) для лампад, то ченці надавили олію з лляного насіння. В тому ж літописі, підтверджується використання льону для виготовлення тканини. Обробляли льон на пряжу, ткали полотно та шили з нього сорочки. Головна локації цієї унікальної рослини в Україні – Полісся. Про льон існує чимало приказок і прислів’їв: «Дай Боже коноплі під стелю, а льон по коліна, аби господарів голова не боліла»; «Який льон, така й пряжа», «Немає льону без костриці», «Хто хоче льон брати, нехай гречки не сіє», «Неполотий льон дівці лице тре» тощо.

З іменинами вітайте Максима, Івана, Георгія, Олексія, Павла, Миколу, Микиту.

2-3-ій місячні дні, Місяць залишає знак Рака й переходить до Лева. Тенденції, закладені нещодавнім сонячним затемненням, починають набирати обертів. Події дня обіцяють бути несподіваними — інформація максимально жорсткою. Цілком можливо, що саме вона змінить звичний плин подій. Готуймося до форс-мажорних ситуацій. Їхні наслідки можуть бути доволі неприємними, але з промовистими і безпосередніми вказівками, що треба виправити. Або хоча б частково підкоригувати. Уражене чи заохочене самолюбство в ці дні стане своєрідним лакмусовим папірцем, який проявить сенс того, що відбувається. Будь-яка незапланована, але така, що хвилює, життєва ситуація — також. Робіть висновки і гарного дня!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році – +8,8, а найтеплішим у 1938 – +34,4.