Фільм про скандального Гарві Вайнштейна покажуть на Одеському кінофесті

У позаконкурсній програмі ювілейного, 10 ОМКФ “Гала-прем’єри” відбудеться українська прем’єра документального фільму “Вайнштейн” про скандально відомого американського продюсера Гарві Вайнштейна.

Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

“Світова прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі “Санденс”, де вона одразу отримала позитивні відгуки світової преси. Це історія зіркового злету та безславного падіння титана кіно Гарві Вайнштейна. Вона проливає світло на те, як Вайнштейн здобув та впродовж десятиліть послуговувався величезною владою. Безліч судових процесів у справі про сексуальні домагання сталися трохи менше двох років тому, але недоторканність головного продюсера Голлівуду зруйнувалася вмить, а заразом і його кар'єра, яку він будував роками”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у фільмі колишні співробітники, однокурсники та журналісти розмірковують щодо сприйняття Вайнштейна публікою як провидця, водночас докладно описуючи його нещадні спроби придушити рух #MeToo та втримати владу після скандалу, що трапився з ним.

Стрічку зняла британська режисерка документального кіно Урсула Макфарлейн. Її документальний доробок демонструє вміння переконливого і привабливого спостереження за персонажами, що поєднується із захопливою оповіддю та візуальною витонченістю. Серед робіт режисерки - “Розлучення з Джонесес”, “Цунамі: історії врятованих”, “Шарлі Ебдо: 3 дні, які сколихнули Париж”, “Заручник”, “Смертельні вихідні в Америці”. Урсула Макфарлейн чотири рази номінувалася на премію BAFTA, а також має низку нагород та номінацій на премії Ґрірсона, Broadcast і Королівської спілки телебачення.

В український прокат фільм “Вайнштейн” випустить 22 серпня кінокомпанія “Артхаус Трафік”.

Нагадуємо, що 10-й Одеський кінофестиваль відбудеться 12 - 20 липня.