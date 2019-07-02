Український фільм “Додому” визнали найкращим на кінофестивалі у Бухаресті

Повнометражний дебют кримськотатарського режисера Нарімана Алієва “Додому” (EVGE) виборов нагороду та 4 тисячі євро грошової премії як Найкращий фільм Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Це перша нагорода за наш фільм. Приємно, коли твоя робота кількох років знаходить глядача та отримує позитивний відгук. Для мене важливо, що кримськотатарська історія залишає свій відбиток за кордоном і, звісно, дуже вагома думка українського глядача. Сподіваюся, після фестивальної прем’єри в Одесі зможемо розповісти про наші плани в українському кінопрокаті”, – розповів Алієв.

У травні стрічка брала участь у конкурсній програмі “Особливий погляд” 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Українська фестивальна прем'єра “Додому” відбудеться в межах міжнародної конкурсної програми 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

З першою нагородою стрічки привітав Нарімана Алієва голова Держкіно Пилип Іллєнко.

“Я переконаний, що це лише початок успішного фестивального життя цієї картини. Як і очікувалося, після прем’єри у Каннах, на інших фестивалях до EVGE прикута особлива увага”, - підкреслив він.

Картина розповідає історію кримського татарина Мустафи. Двоє його синів поїхали до Києва після анексії Криму. Розповідь починається з того, що гине його старший син Назім і батько вирушає до столиці, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Головні ролі у фільмі “Додому” виконали Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Продюсер стрічки - Володимир Яценко (“Дике поле”). Виробництво - кінокомпанії Limelite. Фільм створений за підтримки Міністерства культури України. Міжнародними продажами займається компанія Wild Bunch.