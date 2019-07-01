Фільм "Гуцулка Ксеня" отримав гран-прі на кінофестивалі в Японії

Український фільм-мюзикл "Гуцулка Ксеня" отримав головний приз на кінофестивалі Atami Film Festival 2019 у Японії.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці кінострічки у Facebook.

"Фільм Олени Дем'яненко "Гуцулка Ксеня" отримав GRAND-PRIX Atami Film Festival 2019 у Японії. Головний приз фестивалю Олені Дем'яненко вручила зірка японського кіно Momoi Kaori", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Державне агентство з питань кіно, фільм вийде у кінотеатральний прокат Японії.

"Вітаю команду фільму з перемогою! Прекрасно, що перший за новітньої історії кіно український мюзикл, створений за підтримки держави, отримав міжнародне визнання. Маємо вагомий доказ того, що українське кіно і культура в цілому, оновлені та представлені модерновою мовою, надзвичайно цікаві світу", - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Фестиваль проходив з 28 червня по 1 липня в курортному містечку Атамі, що має статус "японського Голлівуду". На розгляд відбіркової комісії цього року було надіслано більше 1200 фільмів з усього світу. До програми ігрового кіно разом з "Гуцулкою Ксенею" було відібрано лише п’ять картин.

Фільм "Гуцулка Ксеня" знято за мотивами однойменного твору Ярослава Барнича. Події кінострічки відбуваються у Карпатах у 1939 році. До Ворохти приїздить син родини емігрантів Яро (Максим Лозинський). Батько-мільйонер поставив йому умову успадкування грошей: хлопець має одружитися з українською дівчиною. Тож Яро вирушає на пошуки свого щастя. Він знайомиться з багатьма дівчатами, та по-справжньому полонити його серце змогла лише гуцулка на ім’я Ксеня (її зіграла Варвара Лущик).