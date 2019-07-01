1 липня: народний календар і астровісник

Липень — маківка року; заглядаємо в потойбіччя, розповідаємо страшні історії та готуємося до сонячного затемнення

Ось і перше липня, ми на екваторі року! Розпочинається другий місяць літа, період ягід, грибів і масової косовиці сіна. Цілком можливо, що свою назву він отримав від зібраного з липового цвіту меду «липця». Він вважається найкращим і найціннішим продуктом. Згодом в процесі уніфікації інших назв за аналогією (січень, квітень, травень тощо) давнє «липець» морфологічно транскрибувалося в «липень». Це сталося на початку ХХ століття. Паралельно з «липцем» вживалася назва «іюль», яку можна зустріти в творах українських письменників-класиків. Вона походить від імені давньоримського державного діяча Юлія Цезаря. Іноді липень називали ще «білень» (від пори, коли найбільше вибілювалося полотно), «грозовик», «дощовик», «косень».

В народі сьогоднішній день називали ще Ярилом. На Ярила сонце сповільнювало ходу, траплялися різні дива, в землі утворювалися діри, в які можна було побачити інший край світу, а то й взагалі – потойбіччя. Традицією було збиратися ввечері біля багаття й розповідати різні страшні історії.

З іменинами вітайте Леонтія, Іпата, Василя, Олександра, Сергія.

28-ий місячний день, кінець місячного циклу. Завтра на нас очікує Сонячне затемнення в Раку в Північному Вузлі і в опозиції до Сатурна. Вплив цього затемнення, яке, до речі, буде спостерігатися на території Латинської Америки, а також Тихого океану, ми могли відчувати на собі ще за півтора місяця до завтрашньої події. Цикл липневих затемнень пов’язаний із невідворотними змінами всіх життєвих конструкцій. Ці зміни торкнуться передусім таких тем як сім’я, дім, місце проживання; близькі люди, глибокі емоційні зв’язки; базовий рівень психічного, емоційного і фізичного здоров’я, а також адаптаційних механізмів психіки. Що б не відбувалося в цей період, це буде пов’язано з руйнацією усталених рамок звичного. Чим стануть ці зміни для нас? Катастрофою чи благом? Це залежатиме від того, що знаходиться в основі нашого світосприйняття (саме це є базовим значенням знаку Рака). Доведеться долати страх, власні упередження і, зрештою, себе.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році – +7,7, а найтеплішим у 1910 – +33,1.