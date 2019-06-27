День Конституції, свято молоді та чаювання на природі: афіша 28-30 червня
Justice Weekend
Що цікавого: Міністерство юстиції України запрошує всіх на «Justice weekend» – правоосвітній тематичний захід вихідного дня, що вперше буде проходити в Києві. Тематика заходу – «Конституція», тому кожна з тематичних локацій присвячена окремому розділу Конституції України.
Окрім того, під час заходу працюватимуть стаціонарні стенди від Укрдержархіву з ретро-фотографіями, історичними документами, фактами про Конституцію.
Це – чудова нагода весело та з користю провести час всією родиною. Конституція об’єднує країну, Юстиція – об’єднує родину!
Коли: 28 червня
Де: Парк “Наталка”
Скільки: Не вказано
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День Конституції України в Музеї просто неба
Що цікавого: Відзначимо День Конституції України разом у Музеї просто неба!
28 червня – безкоштовний козацький квест; 29 червня – святкова концертна програма за участі різножанрових та різновікових виконавців. Тут ви почуєте улюблену пісню кожного!
Коли: 28-29 червня
Де: Національний музей народної архітектури та побуту України
Скільки: Не вказано
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День Конституції. У Межигір'я на теплоході
Що цікавого: 7-годинна програма вихідного дня, що не залишить байдужими цінителів тривалих річкових прогулянок. Це захоплива подорож по Дніпру з проходженням через шлюз, заходом в Київське море і висадкою в Межигір'ї, де у відвідувачів у розпорядженні 3 години, щоб прогулятися резиденцією. Неперевершені краєвиди, море емоцій, яскравих вражень і відмінний відпочинок гарантовані.
Коли: 28 червня
Де: Київський річковий вокзал
Скільки: 500 грн, вхід на територію Межигір’я оплачується окремо
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Фестиваль до Дня молоді \ СЛУХ & Мистецький Арсенал
Що цікавого: На українській сцені з'являються артисти, які ще вчора були школярами. Вони вже можуть виступати на рівні з досвідченими виконавцями. Єдине, чого їм не вистачає – упізнаваності.
Саме тому Мистецький Арсенал та музичний онлайн-журнал СЛУХ влаштовують фестиваль для юних колективів і сольних виконавців на День молоді.
Коли: 30 червня
Де: Мистецький Арсенал
Скільки: 80 грн, для школярів та студентів – 40 грн
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Гала-концерт “Зірки світової опери”
Що цікавого: Їм аплодують глядачі найпрестижніших сцен світу – «Ла Скала», «Метрополітен-опера», «Ковент-Гарден», Цюріхської опери та багатьох інших! На Софійській площі вони співатимуть Пуччіні, Верді, Россіні, Сен-Санса, Бізе, Лисенка, неаполітанські та українські пісні.
Коли: 29 червня
Де: Софійська площа
Скільки: Вхід вільний
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Circus Night Market
Що цікавого: В основі циркового дійства лежить трюк, ефектний прийом. Це те, що цілий рік відбувається на Куражі.
Це про неймовірні зміни. Коли величезний порожній павільйон за лічені години наповнюється життям та перетворюється у фантастичну арену під куполом.
Це про подорожі в часі. Адже мандрівні цирки та базари товаришують віками.
Це про надможливості. Десятки кращих артистів жанру тут і зараз демонструють видатну майстерність, відвагу та вправність: фокусник, шаблековтач, дівчина на люстрі, жонглер, велетень та артист маленького зросту, вогонь артисти, міми, майстри мильних бульбашок, ходулісти, моноциклістка, силач, театр тіней, королівський шут, феї, метальники ножів, клоуни, астролог, хіромант, нумеролог й ворожка.
На Circus Night Market влаштують виставу, яку ви не забудете, покажуть номери, які залишаться в історії, запросять зірок, про яких мріяли.
Коли: 28-30 червня
Де: ВДНГ
Скільки: 250-350 грн
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Родинний фестиваль "Свій до Свого по Своє"
Що цікавого: На вас чекатимуть ярмарок, розваги для всієї родини, виступи артистів, майстер-класи, лекції, аніматори, аквагрим, лаунж-зона, фудкорт та багато-багато іншого.
Коли: 28-29 червня
Де: Контрактова площа
Скільки: Не вказано
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Nalivka Craft Beverage Festival
Що цікавого: Червень – час полуниці, і тому головна героїня фестивалю – Полуниця. Це буде неймовірний полуничний вікенд! Також на вас очікують круті, яскраві та оригінальні фото-зони, чудова музика та активності.
Коли: 28-30 червня
Де: ВДНГ
Скільки: 80-100 грн
Більше інформації: Facebook
Відкрита ніч. Дубль 22
Що цікавого: Найкоротший кінофестиваль у світі, який триває лише одну червневу ніч!
Основним майданчиком фестивалю стане АРТ Причал у Києві, а паралельні покази та трансляції пройдуть по більш ніж 100 локаціях України і 10 країн світу.
«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний щоразу відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва.
Коли: Ніч з 29 на 30 червня
Де: АРТ Причал (вул. Набережно-Хрещатицька, причал №2)
Скільки: Вхід вільний
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Спеціальний показ фільму «Маріуполь. Український форпост»
Що цікавого: У стрічці розповідається про події лютого-червня 2014 року та події, що відбувалися під час звільнення Маріуполя від російських окупантів 13 червня 2014 року.
Перед початком кінопоказу відбудуться виступи ветеранів російсько-української війни, учасників операції визволення Маріуполя.
У фільмі розкриваються маловідомі факти про звільнення Маріуполя – міста, яке було вкрай необхідне Кремлю для завершення реалізації проекту «Новоросія» в Україні. Показано визначну роль добровольчих батальйонів та місцевих активістів у його звільненні.
Фільм присвячено 5-й річниці звільнення Маріуполя.
Коли: 28 червня
Де: Пломінь (провулок Шевченка, 5)
Скільки: Вхід вільний
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Показ фільму «МІФ». Пам'ятаймо
Що цікавого: «МІФ» – документальний фільм, який розповідає історію життя Василя Сліпака – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом. Він брав активну участь у Революції Гідності, очоливши демонстрації у Франції, а згодом долучився й до волонтерського руху, допомагаючи Україні. Василь вирішив залишити сцену та кар’єру в Європі й стати до лав добровольців, коли в його рідну країну прийшла війна. Під час виконання бойової задачі Василь «Міф» Сліпак загинув від кулі снайпера.
29 червня буде вже третя річниця з дня загибелі Василя «Міфа» Сліпака.
Коли: 29 червня
Де: «Козацький дім» (провулок Тараса Шевченка, 5)
Скільки: Вхід за добровільними внесками
Більше інформації: Facebook
Чаювання на природі
- Познайомитися з чайною культурою
- Навчитися розуміти чай
- Спробувати щось нове
- Закріпити свої знання
- Обмінятися досвідом
- Поділитися своїм баченням
Поріг входу абсолютно будь-який – починаючи від тих, хто нічого не розуміє, до цінителів і досвідчених чаювальників.
Коли: 29 червня
Де: Пейзажна алея
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Вогняний Сковорода | KMA OLD School Party 2019
Що цікавого: Такої КМА Old School Party ви ще не бачили. Новий формат вечірки в стилі найкращих традицій Burning Man – арт-інсталяції, запальна музика, шоу, silent disco, незвичні образи, шалена атмосфера, в якій ви можете бути ким завгодно. Цього року вас здивують і подарують цілком оновлений формат KMA Old School Party. Єдине, що залишиться незмінним – це зустрічі з друзями, яких вам вже давно пора обійняти.
Коли: 28 червня
Де: Палац культури “Куренівка” (вул. Костянтинівська, 73)
Скільки: 300 грн
Більше інформації: Facebook
Майстер-клас "Мінісад з сукулентами"
Що цікавого: Це можливість розслабитися в компанії котиків та зробити свій мінісадочок з невибагливих сукулентів, помалювати кольоровим піском та прикрасити декором, створюючи свій особливий дизайн.
Коли: 29 червня
Де: Центр Кототерапії (вул. Воздвиженська, 14)
Скільки: 550 грн, необхідна реєстрація
Більше інформації: Facebook
Перше фото: Jordan McQueen / Unsplash