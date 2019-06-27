День Конституції, свято молоді та чаювання на природі: афіша 28-30 червня

Не знаєте, куди піти і як провести три останніх вихідних червня? Шукайте найцікавіші події Києва у нашій афіші – річкова прогулянка, чаювання на природі, а також фестивалі на будь-який смак.

Justice Weekend

Що цікавого: Міністерство юстиції України запрошує всіх на «Justice weekend» – правоосвітній тематичний захід вихідного дня, що вперше буде проходити в Києві. Тематика заходу – «Конституція», тому кожна з тематичних локацій присвячена окремому розділу Конституції України.

Окрім того, під час заходу працюватимуть стаціонарні стенди від Укрдержархіву з ретро-фотографіями, історичними документами, фактами про Конституцію.

Це – чудова нагода весело та з користю провести час всією родиною. Конституція об’єднує країну, Юстиція – об’єднує родину!

Коли: 28 червня

Де: Парк “Наталка”

Скільки: Не вказано

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День Конституції України в Музеї просто неба

Що цікавого: Відзначимо День Конституції України разом у Музеї просто неба!

28 червня – безкоштовний козацький квест; 29 червня – святкова концертна програма за участі різножанрових та різновікових виконавців. Тут ви почуєте улюблену пісню кожного!

Коли: 28-29 червня

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України

Скільки: Не вказано

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День Конституції. У Межигір'я на теплоході

Що цікавого: 7-годинна програма вихідного дня, що не залишить байдужими цінителів тривалих річкових прогулянок. Це захоплива подорож по Дніпру з проходженням через шлюз, заходом в Київське море і висадкою в Межигір'ї, де у відвідувачів у розпорядженні 3 години, щоб прогулятися резиденцією. Неперевершені краєвиди, море емоцій, яскравих вражень і відмінний відпочинок гарантовані.

Коли: 28 червня

Де: Київський річковий вокзал

Скільки: 500 грн, вхід на територію Межигір’я оплачується окремо

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Фестиваль до Дня молоді \ СЛУХ & Мистецький Арсенал

Що цікавого: На українській сцені з'являються артисти, які ще вчора були школярами. Вони вже можуть виступати на рівні з досвідченими виконавцями. Єдине, чого їм не вистачає – упізнаваності.

Саме тому Мистецький Арсенал та музичний онлайн-журнал СЛУХ влаштовують фестиваль для юних колективів і сольних виконавців на День молоді.

Коли: 30 червня

Де: Мистецький Арсенал

Скільки: 80 грн, для школярів та студентів – 40 грн

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Гала-концерт “Зірки світової опери”

Що цікавого: Їм аплодують глядачі найпрестижніших сцен світу – «Ла Скала», «Метрополітен-опера», «Ковент-Гарден», Цюріхської опери та багатьох інших! На Софійській площі вони співатимуть Пуччіні, Верді, Россіні, Сен-Санса, Бізе, Лисенка, неаполітанські та українські пісні.

Коли: 29 червня

Де: Софійська площа

Скільки: Вхід вільний

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Circus Night Market

Що цікавого: В основі циркового дійства лежить трюк, ефектний прийом. Це те, що цілий рік відбувається на Куражі.

Це про неймовірні зміни. Коли величезний порожній павільйон за лічені години наповнюється життям та перетворюється у фантастичну арену під куполом.

Це про подорожі в часі. Адже мандрівні цирки та базари товаришують віками.

Це про надможливості. Десятки кращих артистів жанру тут і зараз демонструють видатну майстерність, відвагу та вправність: фокусник, шаблековтач, дівчина на люстрі, жонглер, велетень та артист маленького зросту, вогонь артисти, міми, майстри мильних бульбашок, ходулісти, моноциклістка, силач, театр тіней, королівський шут, феї, метальники ножів, клоуни, астролог, хіромант, нумеролог й ворожка.

На Circus Night Market влаштують виставу, яку ви не забудете, покажуть номери, які залишаться в історії, запросять зірок, про яких мріяли.

Коли: 28-30 червня

Де: ВДНГ

Скільки: 250-350 грн

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Родинний фестиваль "Свій до Свого по Своє"

Що цікавого: На вас чекатимуть ярмарок, розваги для всієї родини, виступи артистів, майстер-класи, лекції, аніматори, аквагрим, лаунж-зона, фудкорт та багато-багато іншого.

Коли: 28-29 червня

Де: Контрактова площа

Скільки: Не вказано

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Nalivka Craft Beverage Festival

Що цікавого: Червень – час полуниці, і тому головна героїня фестивалю – Полуниця. Це буде неймовірний полуничний вікенд! Також на вас очікують круті, яскраві та оригінальні фото-зони, чудова музика та активності.

Коли: 28-30 червня

Де: ВДНГ

Скільки: 80-100 грн

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Відкрита ніч. Дубль 22

Що цікавого: Найкоротший кінофестиваль у світі, який триває лише одну червневу ніч!

Основним майданчиком фестивалю стане АРТ Причал у Києві, а паралельні покази та трансляції пройдуть по більш ніж 100 локаціях України і 10 країн світу.

«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний щоразу відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва.

Коли: Ніч з 29 на 30 червня

Де: АРТ Причал (вул. Набережно-Хрещатицька, причал №2)

Скільки: Вхід вільний

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Спеціальний показ фільму «Маріуполь. Український форпост»

Що цікавого: У стрічці розповідається про події лютого-червня 2014 року та події, що відбувалися під час звільнення Маріуполя від російських окупантів 13 червня 2014 року.

Перед початком кінопоказу відбудуться виступи ветеранів російсько-української війни, учасників операції визволення Маріуполя.

У фільмі розкриваються маловідомі факти про звільнення Маріуполя – міста, яке було вкрай необхідне Кремлю для завершення реалізації проекту «Новоросія» в Україні. Показано визначну роль добровольчих батальйонів та місцевих активістів у його звільненні.

Фільм присвячено 5-й річниці звільнення Маріуполя.

Коли: 28 червня

Де: Пломінь (провулок Шевченка, 5)

Скільки: Вхід вільний

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Показ фільму «МІФ». Пам'ятаймо

Що цікавого: «МІФ» – документальний фільм, який розповідає історію життя Василя Сліпака – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом. Він брав активну участь у Революції Гідності, очоливши демонстрації у Франції, а згодом долучився й до волонтерського руху, допомагаючи Україні. Василь вирішив залишити сцену та кар’єру в Європі й стати до лав добровольців, коли в його рідну країну прийшла війна. Під час виконання бойової задачі Василь «Міф» Сліпак загинув від кулі снайпера.

29 червня буде вже третя річниця з дня загибелі Василя «Міфа» Сліпака.

Коли: 29 червня

Де: «Козацький дім» (провулок Тараса Шевченка, 5)

Скільки: Вхід за добровільними внесками

Більше інформації: Facebook

Чаювання на природі

Що цікавого: Літо – чудова нагода для чаювання на природі. Для вас це можливість:

- Познайомитися з чайною культурою

- Навчитися розуміти чай

- Спробувати щось нове

- Закріпити свої знання

- Обмінятися досвідом

- Поділитися своїм баченням

Поріг входу абсолютно будь-який – починаючи від тих, хто нічого не розуміє, до цінителів і досвідчених чаювальників.

Коли: 29 червня

Де: Пейзажна алея

Скільки: Вхід вільний

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Вогняний Сковорода | KMA OLD School Party 2019

Що цікавого: Такої КМА Old School Party ви ще не бачили. Новий формат вечірки в стилі найкращих традицій Burning Man – арт-інсталяції, запальна музика, шоу, silent disco, незвичні образи, шалена атмосфера, в якій ви можете бути ким завгодно. Цього року вас здивують і подарують цілком оновлений формат KMA Old School Party. Єдине, що залишиться незмінним – це зустрічі з друзями, яких вам вже давно пора обійняти.

Коли: 28 червня

Де: Палац культури “Куренівка” (вул. Костянтинівська, 73)

Скільки: 300 грн

Більше інформації: Facebook

Майстер-клас "Мінісад з сукулентами"

Що цікавого: Це можливість розслабитися в компанії котиків та зробити свій мінісадочок з невибагливих сукулентів, помалювати кольоровим піском та прикрасити декором, створюючи свій особливий дизайн.

Коли: 29 червня

Де: Центр Кототерапії (вул. Воздвиженська, 14)

Скільки: 550 грн, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

Перше фото: Jordan McQueen / Unsplash